Antecipada, campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira no Ceará

Foto: DIVULGAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE Ceará recebeu 904 mil doses da vacina contra a gripe para aplicação a partir desta segunda-feira, 11

Nesta segunda-feira, 11, tem início no Ceará a Campanha de Vacinação contra a Gripe, com lançamento realizado no Vapt Vupt de Messejana, em Fortaleza. Costumando ser realizada entre abril e maio, essa é a primeira vez, em pelo menos cinco anos, que a ação é lançada no início de março no Estado.

A antecipação faz parte de uma estratégia nacional para reduzir a circulação do vírus causador da doença e foi anunciada anteriormente pelo Ministério da Saúde (MS). No geral, o Governo Federal enviou ao Estado 904 mil doses para serem distribuídas aos municípios, contemplando inicialmente o grupo prioritário.

Fazem parte dessa faixa escolhida para as primeiras aplicações: crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes, trabalhadores da saúde, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, profissionais das Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, caminhoneiros, dentre outros.

Conforme o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização (PNI), Eder Gatti, o Brasil registra um aumento de casos de dengue, que tem um quadro clínico parecido com o da gripe. Nesse contexto, antecipar a vacinação da gripe Influenza é importante para "diminuir a confusão" sobre os sintomas.

Estratégia de antecipação da vacina não é nova no Brasil e já chegou a ser realizada nos últimos anos no Ceará. Em 2023, por exemplo, a campanha teve início no Estado no dia 27 de março. No entanto, de forma geral, nos últimos cinco anos o pontapé da ação foi dado sempre entre abril e maio.

Luciano Pamplona, superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), frisa que o adiantamento desse processo de imunização é uma "luta antiga do Estado". Nesse cenário, o epidemiologista considera que começar a campanha logo no início de março é "uma conquista".

Ele explica que, nos últimos anos, a vacinação começou a ser aplicada quando os casos de gripe já estavam aumentando. Dessa vez, a aplicação será feita antes das ocorrências começarem a surgir.

"O clima vai começar a mudar no próximo mês (...) Quando a gente tiver no início dos casos a população ja vai estar vacinada", explica. Dentre os benefícios dessa antecipação o especialista cita ainda que a vacina vai proteger a população de contrair a doença e, mesmo aqueles que pegarem, devem apresentar sintomas leves.

Além disso, Pamplona destaca que, por começar a ser aplicada no momento de alta incidência dos casos de gripe, a vacina era vista por populares como a "culpada" pelo aumento das ocorrências. Uma fake news que neste ano pode ser combatida com a antecipação do início da campanha.

"É uma vacina testada, utilizada há vários anos, com um resultado super importante(...). É inquestionável o impacto que ela traz para a saúde pública", frisa. Ele destaca a importância de que a população se vacine e que os pais levem seus filhos para participar desse processo.

Vacinação em Fortaleza

Das doses encaminhadas ao Ceará, cerca de 254 mil foram distribuídas para Fortaleza. A Capital inicia a campanha nesta segunda-feira, 11, atendendo nessa primeira etapa os grupos prioritários.

Confira onde estão os postos de saúde de Fortaleza.



Conforme programação divulgada no portal de notícias da Prefeitura, a imunização será realizada em todos os postos da Capital, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min. Nos fins de semana e feriados, dois postos de saúde vão ficar à disposição da população, das 8h às 16h30min.

Público prioritário da campanha de vacinação contra a gripe