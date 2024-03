Com arte, fortalezenses registram a despedida do Edifício São Pedro

Foto: FERNANDA BARROS Desenhistas traçam as linhas do edifício São Pedro antes de sua demolição

Desde que a Prefeitura de Fortaleza anunciou uma semana atrás, na última segunda-feira, 4, a demolição do Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, a região vem sendo frequentada por moradores da cidade que têm feito registros visuais e artísticos do imóvel histórico - que já teve dias glamourosos e viveu os últimos anos com sua estrutura abandonada, sem manutenção, até chegar ao risco de desabamento.

No último sábado, cerca de 30 pessoas estiveram nos arredores do prédio fazendo desenhos e pinturas, além de fotografando o edifício. Entre os jovens, adultos e idosos havia um consenso: a lástima por um prédio icônico que se vai e a indignação por medidas reparatórias não terem sido executadas no decorrer dos anos.

Com os primeiros trabalhos de limpeza no local iniciados logo no dia seguinte ao anúncio da demolição, a expectativa é que o serviço completo seja concluído em um prazo de 90 dias. Desde a autorização para a derrubada do edifício São Pedro, o cenário ainda permanece inalterado. Os tapumes amarelos, colocados dias antes da ordem de serviço, ainda circundam a área.

Do lado de fora, é possível ver uma retroescavadeira, mas a estrutura em si segue de pé como registro da passagem do tempo na orla de Iracema. Na última sexta-feira, 9, a Procuradoria Geral de Justiça ingressou com mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) pedindo a suspensão da demolição. A suspensão seria até o julgamento dos recursos impostos pelo Ministério Público do Estado (MPCE) em Ação Civil Pública (ACP) de 2018.

No sábado, sentado em um banquinho à sombra dos comércios na rua dos Tabajaras, a poucos metros do imóvel estava Lucas Forte, 31 anos. Arquiteto de formação, ele é um dos organizadores do grupo Urban Sketchers (USK) Fortaleza. O movimento foi criado em 2007 em Seattle e, atualmente, é realizado no mundo todo reunindo artistas e entusiastas que praticam o desenho em diversas locações, principalmente, nas cidades.



Lucas conta que, neste mês, um encontro do coletivo já estava marcado para ocorrer no bairro Cidade 2000. Contudo, de forma excepcional, um encontro extra foi encaixado na programação do coletivo como forma de homenagear e se despedir do prédio considerado por muitos um ícone da arquitetura de Fortaleza. Em frente a um cavalete e traçando as primeiras linhas de seu registro, Lucas explica que os desenhos serão registros para o futuro do que um dia foi o prédio de quase sete décadas.

“Para nós, é uma infelicidade o que vemos hoje já que é de algumas décadas que o prédio vem se deteriorando e nada foi feito para reverter a situação”, comenta. Para ele, o Edifício São Pedro, além de ser um importante equipamento arquitetônico, também conta a história de Fortaleza.

“Esse foi um dos primeiros prédios da nossa cidade. Infelizmente, chegou a um ponto em que a demolição se tornou necessária para evitar possíveis tragédias. Mas o fim dele, que poderia ter sido evitado com boa vontade e antecedência, representa que a gente vai cada vez mais perdendo a identidade. Espero que, no futuro, aqui se torne um local que os fortalezenses possam se reunir e que transborde cultura”, conclui o arquiteto.

Domingos Linheiro foi professor universitário por 20 anos lecionando arquitetura e, por mais de 50 anos, se dedicou à área. Também desenhando a vista para o Edifício São Pedro, muitos dos que estavam ali já foram seus alunos um dia. O professor, nascido na Bahia e há 45 anos morando no Ceará, relata que, há cerca de uma década, chegou a participar de um projeto de revitalização do prédio.



“Na época, um investidor português ligado à área hoteleira propôs uma revitalização, o que me deu certa esperança. Naquele momento ainda era possível recuperar, tinha algumas poucas famílias morando, inclusive. Mas ele sempre foi complicado, inclusive em questão de acessibilidade. Ele tem níveis irregulares, entre a frente e atrás, muitas escadas e cerca de oito caixas d’águas que causavam infiltração”, descreve Linheiro.

Ele conta que, pelo alto custo e desinteresse posterior, o projeto foi cancelado. “Depois disso, os anos foram passando e chegou a um estado de degradação que ficou quase impossível de recuperar”. Linheiro pontua a importância de, agora, fazer a prática de registros visuais do prédio. “Daqui há alguns meses o São Pedro não existirá mais e só vão restar os fogos e os desenhos. Cada um na sua perspectiva, alguns sem muita qualidade técnica, mas ainda será documental”, lamentou o professor.

Além das ilustrações, o registro instantâneo também esteve presente pelas lentes de Fernanda Cruz, 50. Amante da fotografia, como gosta de se definir, a psicóloga decidiu por conta própria ir ao local e documentar os últimos dias da edificação. “É um gesto até melancólico, vir aqui e tentar resguardar um pouco a memória da cidade que está sendo perdida”.

A indignação pela demolição do imóvel também resultou na organização de uma manifestação nos arredores do prédio. Marcada para ocorrer na manhã do sábado, 6, o protesto, contudo, não aconteceu.

No local, O POVO observou que os trabalhos de demolição no local não estavam em andamento. Em contato com a Secretaria de Infraestrutura do município, foi questionado se os trabalhos foram interrompidos em decorrência do pedido de suspensão da PGJ ou outra questão. Não houve retorno.

Apesar da reprovação de muitos, a demolição do São Pedro também é vista com bons olhos por uma parcela da população. Atuando em uma pousada vizinha ao prédio, Aldeni Sampaio conta que, com a interdição do local, a expectativa é que a segurança e o fluxo na área melhorem.

“Mesmo em condições precárias, pessoas invadiam para fazer coisas erradas e tínhamos até medo de ficar por aqui. Além disso, muitos deixavam lixo e tinha muito rato. Isso é algo que há muito tempo convivemos e espero que agora melhore”, opinou a funcionária e moradora da Praia de Iracema.