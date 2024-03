Em toda orla de Fortaleza, dos 33 trechos monitorados, apenas oito estavam próprios para banho no fim de semana. De acordo com José Capelo, professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC e coordenador do Laboratório de Qualidade de Água (Selaqua), as recentes chuvas em Fortaleza contribuem para um maior índice de poluição das praias.

"As chuvas arrastam os contaminantes produzidos pela cidade, como esgotos, lixos, óleos e outros materiais descartados inapropriadamente e levam para os riachos e canais e depois para as praias", pontua.

Capelo acrescenta que a contaminação das praias traz diversos malefícios para animais, plantas aquáticas e humanos que se banham na água do mar.

"O contato com a água contaminada pode resultar em doenças de pele, gastroenterites e todas as outras doenças transmitidas pelos esgotos, além daquelas transmitidas por outros tipos de esgotos perigosos gerados na cidade, tais como óleos e metais pesados", conclui o especialista em Saneamento Ambiental.