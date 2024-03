Mesmo com chuva e mar impróprio, banhistas não evitam Praia do Futuro

Foto: FERNANDA BARROS Precavida, família de Edson Santos levou guarda-chuva para curtir a praia

Apesar de um início de manhã marcado por pancadas de chuva, a Praia do Futuro, um dos destinos mais populares de Fortaleza, viu este domingo com um fluxo intenso de banhistas ansiosos para aproveitar o mar. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital registrou um acumulado de chuvas de 33 milímetros - das 7 horas de sábado até 7 horas de ontem.

Além do tempo, o alerta de impropriedade para banho também não intimidou ou não foi considerado pelos turistas e locais, que mergulharam aparentemente despreocupados.

 A chuva, que surgiu ainda de madrugada, ocorreu pontualmente ao longo da manhã acompanhada do alto soar de trovões. Entre uma precipitação e outra, mesmo com céu de nuvens escuras, grupos de pessoas saíram das barracas e aproveitaram a trégua para um banho.

Foi o caso de Teresa Garcia e sua família. Acompanhada do esposo, do casal de filhos, do genro e da nora, além de alguns netos, a aposentada se deparou com a chuva ainda a caminho da Praia do Futuro.

"Nós estávamos no carro quando começou a chover. Nós sempre escolhemos um domingo do mês para vir à praia. Gostamos de chegar mais cedo, por conta das crianças, em geral às 9 horas. Hoje chegamos um pouco mais tarde justamente pela chuva", comentou a avó.

De acordo com Teresa, antes mesmo de sair de casa, procuraram informações sobre como estaria a maré naquele dia. Sendo esse outro ponto para a decisão de ir à Praia do Futuro. "Olhamos na internet, na tábua das marés, como vai estar o mar, se vai estar perigoso ou não", contou a aposentada.

O tempo indeciso entre chuva e sol também pegou de surpresa Edson Santos, 42, que estava acompanhado da esposa, dois filhos, sendo um deles um neném de 10 meses, e a sobrinha. Sem querer deixar de aproveitar a areia e a água geladinha com as crianças, os responsáveis utilizaram um grande guarda chuva para proteger os pequenos do sol e da garoa que insistia em cair.

"Nós vamos à praia pelo menos uma vez por mês. A verdade é que a gente já queria ter vindo cedinho pela manhã. A gente pensou: 'Vamos levar o guarda-chuva que vai servir tanto pro sol como para chuva, né?", disse Edson, bem humorado.

Não só o tempo chuvoso, mas a classificação preocupante de impropriedade para banho da Praia do Futuro não desencorajou os banhistas. De acordo com Boletim de Balneabilidade emitido na última segunda-feira, 4, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), entre os dez pontos da Praia do Futuro monitorados, seis estavam próprios.

Muitos dos frequentadores, inclusive, desconheciam a condição da qualidade da água. Foi o caso o professor de surfe Arnaldo Cezar, de 55 anos, que há sete leciona aulas de surfe na Praia do Futuro.

"Na verdade, eu não estava ciente. Infelizmente, isso é resultado da própria ação do homem que joga lixo nas ruas, na praia, faz instalação imprópria de esgoto. Quando chove, traz tudo para cá. Isso não pode ser feito, a praia é parte de nossa casa", comenta o profissional, que também dá lições de surfe para pessoas com autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) por meio da ONG Surf do Futuro.