Ceará registra 146 casos de influenza A e 21, de SRAG até início de março

Foto: Samuel Setubal IDOSOS estão no grupo prioritário para vacinação.

O Ceará identificou 146 casos de Influenza A e 21 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) até o início da março, de acordo com dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). A campanha de vacinação contra a gripe, iniciada nessa segunda-feira, 11, deve frear o avanço dos casos nas próximas semanas. O imunizante protege contra os vírus da Influenza A (H1N1 e H3N2) e da Influenza B.

Neste ano, a vacinação está sendo iniciada 12 dias antes da campanha de 2023, que começou em 27 de março. No início da estratégia de imunização de 2023, o Ceará já tinha 308 casos confirmados de influenza A — 51% a mais do que foi registrado em 2024 até 2 de março.

Para o secretário-executivo de Vigilância em Saúde, Antônio Silva Lima Neto (Tanta), a antecipação da campanha é positiva para o Estado. “A nossa sazonalidade da influenza é diferente da sazonalidade do Sul e Sudeste. Quando você vacina em abril, até maio, já passou o pico de influenza do Ceará”, explica.

O imunizante começa a proteger contra os vírus cerca de 15 dias depois da aplicação da dose. Portanto, uma parcela da população já estará imunizada no momento em que a transmissão da gripe é mais acentuada no Estado.

Em 2023, além da Influenza A e do coronavírus, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) estava circulando, fazendo os casos de infecções respiratórias virais aumentarem. O atual cenário, segundo Tanta, não é “tão preocupante quanto o do ano passado”.

A secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, o secretário municipal da Saúde, Galeno Taumaturgo e a secretária da Proteção Social, Onélia Santana, participaram do lançamento da campanha de vacinação contra a gripe nesta segunda-feira, 11 Crédito: Samuel Setubal

Vacina já está disponível nos municípios do Ceará

O Ceará recebeu cerca de 904 mil doses do imunizante, que foram distribuídas para todos os 184 municípios. Serão 2.500 postos de vacinação espelhados pelo Estado. Nessa segunda-feira, 11, em evento simbólico de início da campanha, a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, reforçou a necessidade da vacinação.

“A gripe é uma doença viral que pode se tornar uma infecção respiratória grave, evoluir para insuficiência respiratória e óbito. É extremamente importante que a população venha se vacinar, principalmente quem está no grupo prioritário”, afirma.

Idosos, crianças de seis meses a 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes são alguns dos perfis prioritários para a campanha. No Ceará, 3.330.044 pessoas desse grupo devem ser vacinadas até o dia 31 de maio, sendo cerca de 900 mil delas em Fortaleza.

Grupos prioritários para receber a vacina contra a gripe

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);



Trabalhador da Saúde;



Gestantes;



Puérperas;



Professores do ensino básico e superior;



Povos indígenas;



Idosos com 60 anos ou mais de idade;



Pessoas em Situação de Rua;



Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento;



Profissionais das Forças Armadas;



Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade;



Pessoas com deficiência permanente;



Caminhoneiros;



Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de

longo curso;



longo curso; Trabalhadores Portuários;



População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de

liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas

socioeducativas.

A Campanha de Vacinação contra a Gripe no Ceará começou no Vapt Vupt da Messejana, a meta é vacinar 90% do grupo prioritário como crianças e idosos. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Onde se vacinar contra a gripe em Fortaleza

Na Capital, todos os postos de saúde devem oferecer a vacina da gripe de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min. Nos sábados e domingos, dois postos estarão abertos para imunização e serão divulgados nos canais oficiais da Prefeitura semanalmente. Há ainda salas de vacinação no Vapt Vupt de Messejana, do Papicu e do Antônio Bezerra.

Maria de Fátima da Silva, 70, foi ao Vapt Vupt de Messejana nesta segunda-feira para pegar o documento de identidade do filho e aproveitou para se vacinar contra a gripe. “Eu tomo todos os anos a da gripe. Já tenho a idade avançada, mas eu quero viver mais. Tem pessoas que morrem de medo, dizem que se tomarem a vacina vão morrer. Vai morrer é se não tomar. Na minha cabeça é assim”, afirma.