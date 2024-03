Ex-tesoureiro da Prefeitura de Baturité é preso suspeito de envolvimento em chacina

Foto: Samuel Setubal Enterro das vítimas em Aracoiaba ocorreu no dia 19 de fevereiro

O então tesoureiro da Prefeitura Municipal de Baturité, identificado como Francisco Ramon dos Santos Camurça, foi preso ontem, 11, suspeito de envolvimento na chacina de Aracoiaba, cidade localizada a 93 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu no último dia 17 de fevereiro e deixou quatro homens mortos. Ramon foi exonerado do cargo após a captura.

Conforme uma fonte ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um mandado de prisão temporária foi cumprido na casa do suspeito. De acordo com a fonte, a investigação aponta que o tesoureiro forneceu um veículo da prefeitura do município para resgatar os criminosos do local da chacina. O motorista que dirigiu o automóvel para a fuga também teria relação com o suspeito.

O mandado foi cumprido pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Polícia do Interior Norte. Ramon segue à disposição da Justiça. De acordo com documento de portaria desta segunda-feira, 11, o qual O POVO teve acesso, Ramon foi exonerado do cargo de tesoureiro da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e um novo profissional foi designado para o cargo.

Outros dez suspeitos de envolvimento nos crimes foram presos. Entre os presos, estão homens apontados como mandantes da matança que vitimou secretário municipal e outras três pessoas.

Por meio de nota, a PC-CE informou que as equipes do DPJI-Norte deram cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de um homem de 30 anos "pela participação indireta nas mortes de quatro pessoas".

Secretário municipal e genro de vice-prefeito entre as vítimas

O crime vitimou quatro pessoas, sendo o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Kennedy Guedes da Silva; o empresário conhecido como “Pequim” e dono do sítio onde aconteceu o crime, Antônio Péricles Monteiro; o sobrinho de Péricles, João Pedro Ricardo; e o genro do vice-prefeito de Aracoiaba Helder Paz, Mateus da Silva Bezerra. Eles tinham 36, 48, 24 e 25 anos, respectivamente.