Facção ameaça comerciantes no Vila Velha após morte de suspeito

Foto: Reprodução/Redes Sociais MORADORES registraram movimentação policial no bairro Vila Velha

Estabelecimentos comerciais do bairro Vila Velha, em Fortaleza, tiveram de fechar as portas nesta segunda-feira, 11, após receberem ameaças de membros de uma facção criminosa. As ameaças ocorreram após um homem, suspeito de exercer papel de liderança em uma organização criminosa, ser morto em intervenção policial nesse domingo, 10.



Conforme a Polícia Militar, uma composição do 20º Batalhão fazia patrulhamento preventivo na rua Arthur Borges, em uma área de manguezal, quando foram alvo de disparos de arma de fogo. Isso ocorreu por volta das 14h20min.



“Os militares reagiram a fim de cessar a injusta agressão e em legítima defesa”, diz nota da Corporação. “Após cessar o fato, em buscas pela região, um dos suspeitos, de 27 anos, foi localizado em óbito e, com ele, as duas armas de fogo foram localizadas”.



Após o episódio, ameaças passaram a circular nas redes sociais, determinando que comerciantes fechassem suas portas em “luto” pela morte do homem, que não teve a identidade divulgada. Moradores relataram ao O POVO que o policiamento foi reforçado na região nesta segunda-feira.



Vídeos feitos por moradores mostram dezenas de policiais nas ruas do bairro. Helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) também sobrevoou a área.



Uma moradora do bairro relatou ao O POVO que, pela manhã, na região próxima ao Liceu do bairro, os estabelecimentos estavam todos fechados, à exceção de um. Também havia poucas pessoas nas ruas. Ela destacou ainda a forte presença policial. Somente por volta das 14h30min, a situação se acalmou, disse ela.



Outro morador ouvido pelo O POVO, porém, afirmou que na região próxima ao cruzamento das avenidas Major Assis e Mozart Pinheiro Lucena os comércios funcionaram normalmente.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) informou que dois homens foram presos e dois adolescentes, apreendidos em “ações preventivas” no bairro. No domingo, um homem de 22 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto contra si por violência doméstica, foi preso.



Um outro homem foi conduzido ao 10º Distrito Policial (10º DP) e foi instaurado um procedimento policial para averiguar sua participação em ações criminosas na região, também disse a SSPDS.



Nesta segunda, um homem de 21 anos e dois adolescentes foram capturados pela Polícia Militar suspeitos de integrar organização criminosa. Com o trio, foram apreendidas uma arma de fogo, munições e uma quantidade de drogas.



“A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) atua na área, por meio da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), 17º Distrito Policial, com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS)”.