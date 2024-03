Grupo de PMs teria praticado, ao menos, nove homicídios em cinco anos em Fortaleza

Foto: Carlus Campos Arte investigação

Em 2021, a Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), produziu um Relatório de Inteligência (Relint) afirmando haver indícios de envolvimento de um grupo de policiais militares em nove assassinatos ocorridos entre 2014 e 2019. Entre os homicídios listados no Relint nº 060/2021/Cecint/Coin/SSPDS está um triplo homicídio ocorrido em janeiro de 2019 no bairro Jacarecanga, em que pai, mãe e filho foram assassinados.



Testemunha ouvida no caso atribui os assassinatos a dois dos seis PMs investigados por irem até o Pirambu, em 17 de fevereiro, para matar integrantes da facção Comando Vermelho em retaliação ao assassinato do soldado Bruno Lopes Marques em 12 de fevereiro — eles, porém, foram surpreendidos pelos criminosos e acabaram sendo baleados.



O inquérito que investiga o triplo homicídio segue em andamento e está em segredo de Justiça. Como ainda não há acusação, O POVO opta por não divulgar os nomes dos PMs investigados.



Outro crime citado no Relint nº 060/2021/Cecint/Coin/SSPDS é um duplo homicídio registrado em 25 de agosto de 2018 no bairro Quintino Cunha. Um PM investigado na operação Embrionária — deflagrada em novembro passado para apurar uma suposta organização criminosa composta por PMs envolvida em casos de extorsão e agiotagem — pegou emprestado o carro de um outro PM “a fim de que o ‘grupo de extermínio’ executasse ‘bandidos’ como represália ao triplo homicídio de policiais ocorridos em 23 de agosto de 2018, em um bar na Vila Manoel Sátiro”. Também esse duplo homicídio no Quintino Cunha segue sendo investigado sem nenhum indiciado até o momento.



Dos nove homicídios colacionados no Relint apenas um resultou em denúncia: o assassinato de Adenilton Gadelha dos Santos, de 22 anos, na Barra do Ceará, em 31 de janeiro de 2019. O soldado Luis Mardônio Moraes da Silva foi pronunciado pelo crime e recorre da decisão em instâncias superiores para não ir a Júri Popular.



Luis Mardônio foi condenado em primeira instância a 46 anos de prisão por um outro assassinato ocorrido no bairro Planalto Ayrton Senna, quatro dias após a morte de Adenilton — este crime, por sua vez, ocorreu minutos após o triplo homicídio na Jacarecanga, levando os investigadores a acreditarem que as cinco mortes estão relacionados.



É citado ainda pela Coin o caso de um duplo homicídio registrado em 8 de janeiro de 2019, no Pirambu, que o Relint apontou a suspeita de participação de PMs. O inquérito da Polícia Civil, porém, foi arquivado por falta de provas.



Como O POVO mostrou na edição da segunda-feira, 11, o Ministério Público Estadual (MPCE), a Coin e a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) investigam um conflito entre faccionados e policiais militares no Grande Pirambu.



Após a morte de Bruno Lopes Marques, os PMs teriam matado dois homens nos bairros Cristo Redentor e Carlito Pamplona em 15 de fevereiro. Além das mortes de Arthur dos Santos Rodrigues e Márcio Wallace de Sousa Matos, um outro homem ficou ferido.



Pela suspeita de envolvimento nesses dois homicídios, o MPCE pediu e a Justiça decretou a prisão preventiva do cabo Igo Jefferson Silva de Sousa, um dos PMs baleados em 17 de fevereiro. O mandado foi cumprido ainda no Instituto Dr. José Frota (IJF), para onde ele foi encaminhado após ser baleado no maxilar. Igo Jefferson já era investigado na operação Embrionária. A defesa dele nega os crimes.