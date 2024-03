Suspeitos de determinar execuções são presos em Aquiraz

Foto: Divulgação / SSPDS Mandados voltados a membros de facção em Aquiraz foram cumpridos pela Polícia

Três suspeitos apontados pela Polícia Civil do Ceará como responsáveis por determinar a morte de pessoas em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram presos. Dois seriam integrantes do Comando Vermelho (CV) e um deles da Guardiões do Estado (GDE). A operação ocorreu nos dias 7 e 8 de março passado e foi divulgada nessa segunda-feira, 11, durante coletiva de imprensa, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. Os nomes dos presos não foram divulgados pela Polícia Civil.

Ao todo, foram cumpridos 19 mandados que resultaram em 17 prisões, sendo todos voltados a homicídios elucidados, a maioria deles relacionados a organizações criminosas e que foram registrados em 2023.

Entre os casos, o delegado Ricardo Savolt, da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, frisou que três prisões foram de pessoas que possuíam poder hierárquico dentro das respectivas facções.



Há cinco pessoas que estavam presas mediante mandado de prisão preventiva, mas sem serem réus. Agora, com os mandados, eles estão presos como investigados pelos homicídios. Todos os alvos da operações possuem antecedentes criminais.

O delegado pontua o aumento de homicídios em Aquiraz nos anos de 2020, 2021 e 2022 e afirma o município possuía uma média baixa de homicídios em relação a outras cidades da Região Metropolitana de Fortaleza.

Diante das mortes, a Delegacia Geral criou o Núcleo de Homicídios em Aquiraz e o trabalho da especializada gerou a redução desses índices pela metade, entre 2022 e 2023, argumenta o delegado. Conforme a autoridade policial, os dados não estão consolidados, mas deve ser o município com a maior redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) do Estado.

Para o delegado Ricardo, o fato de Aquiraz ser um território de litoral faz com que os traficantes almejem atuar naquela área, também com área rural. "É um município com pessoas de grande poder aquisitivo e o traficante procura isso", ressalta.

Dentre os presos, os três chefes eram de organizações locais e possuíam o controle do tráfico de drogas e poder de determinação dos homicídios. As execuções por quais eles eram procurados são de pessoas da própria facção, de organizações rivais ou de pessoas que não necessariamente participavam do grupo, mas que descumpriam determinações ou desagradavam tais grupos. Informalmente, esse tipo de ação é chamada de "Tribunal do Crime".

Conforme a titular da delegacia de Aquiraz, com a extração de aparelhos celulares foi notado que três alvos da operação exerciam tal poder. "Existe aquele que pode autorizar determinados crimes na região e aquele que pode praticar. E com a investigação foi possível a gente ver quem eram esses alvos que tinham esse poder", ressalta.

Todos os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário.

Casos elucidados em Aquiraz

O delegado citou casos de repercussão que foram solucionados pelo núcleo de homicídios em Aquiraz, sendo um deles a morte da contadora Kaianne Bezerra Lima. A investigação apontou o companheiro da vítima como mentor do crime.

O outro crime foi a morte do taxista José Eron Batista Rabelo, registrado em janeiro deste ano. O profissional foi sequestrado, morto e teve o corpo abandonado no próprio veículo, em uma estrada de Aquiraz.

