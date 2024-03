Com seis novos campi do IFCE, o Ceará terá acréscimo de 8.400 vagas em suas unidades

Foto: Luis Fortes/Ministério da Educação Cerimônia de lançamento dos novos institutos federal aconteceu na manhã desta terça-feira, 12, em Brasília

O Ceará ganhará seis novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Duas das novas unidades serão sediadas em Fortaleza e o restante, será distribuído em Cascavel, Mauriti, Campos Sales e Lavras de Mangabeira, municípios sem campus do instituto atualmente. A expansão resultará no acréscimo de 8.400 novas vagas no Estado, em sua grande maioria para o ensino técnico integrado ao ensino médio.

Os detalhes da política de expansão dos institutos federais foram anunciados ontem, 12, pelo ministro da Educação Camilo Santana (PT) e pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). Ao todo, serão construídos 100 novos IFs no Brasil, totalizando 140 mil novas vagas.

Santana explicou durante a solenidade que os critérios de avaliação para escolher os municípios que receberão novas sedes foi a análise de vazios demográficos, da proporção de matrículas no ensino técnico ofertadas em cada estado e da proporção do número de institutos federais pela população das unidades da federação.

"Temos tido uma cobrança de prefeitos, parlamentares, da sociedade pedindo por mais institutos federais, isso é uma coisa boa, é a sociedade querendo novos institutos federais porque traz resultados efetivos para a vida de estudantes brasileiros. Estamos lançando 100 institutos, mas nós vamos lançar mais institutos em nosso governo para ampliar as unidades em todos os estados da federação", pontou o ministro.

O investimento para a construção dos novos campi no Estado será de R$ 150 milhões. A verba é oriunda do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Para bancar a expansão nacional, serão destinados R$ 2,5 bilhões à construção de novos campi e R$ 1,4 bilhão para consolidação de unidades já existentes.

"Aonde não tem restaurante para o aluno, nós vamos construir restaurante pro aluno. Aonde não tem laboratório ainda para determinado curso, nós vamos fazer. Cada reitor está dialogando com MEC, para colocar as prioridades, as suas necessidades para cada unidade. Portanto, são R$ 3,9 bilhões de investimento do PAC neste programa dos institutos federais", disse Camilo.

Leia mais Uece empossa mais 85 professores aprovados em concurso público de 2022

Sobre o assunto Uece empossa mais 85 professores aprovados em concurso público de 2022

O presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva (PT), disse que a educação no Brasil é uma luta coletiva e relembrou que em 2004 via prefeitos e munícipes com faixas pedindo escolas técnicas e universidades e que este foi o período em que mais foram feitas mais universidades, extensões universitárias e escolas técnicas.

"Nós tivemos um avanço extraordinário. De 1909, quando Nilo Peçanha fez a primeira escola técnica no Rio de Janeiro, até 2003, quando assumi a presidência, em quase um século, foram feitas 140 escolas técnicas no Brasil. Nós, até agora, já fizemos - com estas 100 - 702 novas escolas técnicas", disse.

Lula falou ainda que tem a meta de chegar às 1000 unidades do Instituto Federal no Brasil. "É com base no investimento na educação que a gente pode ter a certeza que esse país vai chegar a ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país de uma sociedade composta de uma grande maioria de gente de classe média", relatou.

O presidente complementou dizendo que uma profissão dá a um homem e a uma mulher um status de cidadania que sem educação a gente não conquista. "Eu fui trabalhador sem profissão e sei o que é sair de manhã com a carteira profissional no bolso, de porta em porta de fábrica pedindo emprego e quando o chefe do departamento de relações humanas pegava a carteira da gente e descobria que a gente não tinha profissão, ele devolvia a carteira fechada e não falava mais nada, isso em todas as fábricas" relatou.

"Quando você tem uma profissão, que está registrado que você tem profissão e você chega num lugar para procurar emprego, mesmo que as pessoas não estejam precisando naquele momento, certamente vão pedir um currículo e vai ter uma referência para entrar em contato com você e te chamar para trabalhar. Essa é a importância da educação, essa é a importância de uma escola técnica, e é por isso que nós vamos construir mais escolas técnicas neste País", completou.

O programa de expansão dos IFs retoma os investimentos na criação de novas unidades de Institutos Federais após quase 10 anos da última expansão estruturada da Rede Federal. O fato comemora ainda uma das políticas educacionais que obteve sucesso no âmbito da educação profissional, que permitiu que a educação pública de qualidade chegasse às localidades mais distantes dos grandes centros e das capitais dos estados.

É necessário investir em ampliação das unidades que já existem

A notícia da chegada dos novos campi dos Institutos Federais foi bem recebida pela comunidade, mas ainda existem questões que precisam ser vistas e necessitam de maior cuidado e atenção, como a ampliação das unidades que já existem e a falta de pessoal para trabalhar nas unidades. A diretora do SindsIFCE, Lidia Farias, diz que o IFCE está com falta de pessoal e que, no que diz respeito aos técnicos de educação, há uma taxa alta de desligamento de 75% no serviço público federal.

"As pessoas entram e não permanecem na carreira porque elas está muito defasada. E então, isso reflete também no IFCE, nós temos campi que por exemplo, deveriam ter 26 técnicos em educação e só tem 13, ou seja, só funciona com a metade dos servidores. O MEC ainda não distribuiu nenhum código de vagas de técnicos em educação para os iIFs desde o início do governo, no caso, desde o ano passado para cá, zero código de vagas e ai ele anuncia 100 IFs, dá até para fazer um trocadilho, Cem IFs Sem servidores", disse.

Farias comenta ainda é uma situação complicada e que junto com os investimentos em educação, precisa vir o investimento em pessoal. "Estão construindo prédios e não tem servidores para esses prédios, eles não vão se gerir sozinhos. E além da alta taxa de desligamento, é a pior remuneração do servidor público federal, um técnico de nível médio está ganhando menos de 2 salários mínimos e o de nível superior menos de três salários mínimos e meio", conta.

Para 2024, a Rede Federal sofreu um corte de aproximadamente R$ 30 milhões, o que representa 9,2% de seu orçamento que, segundo o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). Em nota emitida em dezembro de 2023, o Conif expôs que tal situação prejudica não apenas o custeio das unidades como também impacta a vida dos aluno.

"Ante o exposto, os (as) dirigentes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica reiteram a urgente necessidade de recomposição orçamentária de suas instituições, que segundo os dados do Fórum de Administração e Planejamento do Conif (Forplan), responsável pela elaboração de estudos orçamentários de toda a Rede Federal, o valor de referência para a garantia de funcionamento mínimo de nossas instituições, para o próximo ano, é de R$4.1 bilhões, já acrescido da correção do IPCA (5,79%), bem como a evolução das matrículas. A LOA 2024 aprovada conta apenas com R$2.4 bilhões, fato que evidencia a necessidade de complementação na ordem de R$1.7 bilhões", diz a nota.



Lídia completa sua fala dizendo que ao anunciar novas obras, a política de educação ganha visibilidade, mas é necessário ampliar as estruturas que já existem. "Fazer os restaurantes universitários, fazer as quadras, ampliar o número de salas de aula", complementa. (Colaborou Alexia Vieira)

Os novos Institutos Federais pelo país

Com as novas 100 unidades de institutos federais, o Brasil chega a marca de 702 unidades dos IFs. Veja a quantidade de unidades que cada estado da federação receberá com a expansão.

Região Norte

Pará - 5 unidades

Amazonas - 2 unidades

Rondônia - 1 unidade

Tocantins - 1 unidade

Acre - 1 unidade

Amapá - 1 unidade

Roraima - 1 unidade

Região Nordeste

Bahia - 8 unidades

Pernambuco - 6 unidades

Ceará - 6 unidades

Fortaleza (2)

Cascavel

Campos Sales

Mauriti

Lavras da Mangabeira

Maranhão - 4 unidades

Paraíba - 3 unidades

Rio Grande do Norte - 3 unidades

Alagoas - 3 unidades

Sergipe - 3 unidades

Região Centro-Oeste

Goiás - 3 unidades

Mato Grosso - 3

Distrito Federal - 2 unidades

Mato Grosso do Sul - 2 unidades

Sudeste

São Paulo - 12 unidades

Minas Gerais - 8 unidades

Rio de Janeiro - 6 unidades

Espírito Santo - 1 unidade

Região Sul

Paraná - 5 unidades

Rio Grande do Sul - 5 unidades

Santa Catarina - 3 unidades

Colaborou João Paulo Biage/ Correpondente do O POVO em Brasília