Liberação das águas do São Francisco para o Ceará é suspensa até abril

Foto: Júlio Caesar ÁGUAS da transposição continuam chegando ao Castanhão

A liberação das águas da Transposição do Rio São Francisco para o açude Castanhão, maior reservatório do Ceará, ficará parada até o próximo dia 10 de abril. Interrupção faz parte de uma manutenção programada na bomba que conduz as águas, segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) informou ao O POVO ontem, 12. O serviço não deverá comprometer o abastecimento de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF), conforme a Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH).

A manutenção do equipamento, ainda de acordo com o MIDR, acontece nos primeiros meses do ano em proveito dos maiores volumes de água nos reservatórios. A bomba é a de número 1 da Estação de Bombeamento 3 (EBI 3), do Eixo Norte da Transposição do Rio São Francisco.

O equipamento funcionava com uma vazão de 6,5 metros cúbicos por segundo (m3/s), a pedido do Governo do Estado do Ceará. Os primeiros volumes foram liberados no dia 16 de fevereiro e chegaram ao Castanhão ainda na primeira semana deste mês, no último dia 4 de março.

Apesar da interrupção, a SRH informa que as águas bombeadas até então seguem adentrando o açude e que o transporte deve ser mantido até o fim da quadra chuvosa.

“Essa vazão de 6,5 m³/s está sendo entregue desde que anunciamos a chegada das águas e continua chegando ao Cinturão das Águas do Ceará (CAC), posteriormente ao Castanhão, e já estamos fazendo transferência desta água para Fortaleza e Região Metropolitana. A ideia é que o transporte dessa água siga durante o período chuvoso, já que são menores perdas, os roubos, as infiltrações e a evaporação. Será feita a transferência pelo tempo que for necessário” afirmou a pasta, em nota.

A EBI 3 também conta com uma segunda bomba, que atualmente está parada e deverá passar pelo mesmo serviço da motobomba 1. Segundo MIDR, o processo de manutenção da máquina está em fase de licitação e os reparos devem ser totalmente concluídos até a segunda quinzena de julho.

O Ministério também informou a inclusão da duplicação do bombeamento do Eixo Norte no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e afirmou que a medida se encontra em “fase preparatória para contratação das obras”.

Fortaleza e a RMF seguem com o abastecimento garantido de forma tranquila, destacou a SRH. "A expectativa é que ainda ocorra alguma chuva que ajude ainda mais. Mas o balanço só pode ser feito ao final da quadra chuvosa, onde saberemos os estoques de água e quanto tempo cada região pode ser atendida. Mas garantimos que com o acumulado hoje Fortaleza e RMF seguem com o abastecimento garantido, com folga para o próximo ano”, conclui o texto enviado pela SRH.



Vazão de água

A quantidade da vazão foi estabelecida no Plano de Gestão, de acordo com informações do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR). O documento rege o projeto de Transposição do Rio São Francisco.

Em nota, o MIDR destacou que o volume liberado é de 6,1m³/s. Questionada sobre a quantidade anunciada, de 6,5m³/s, a SRH informou que a diferença é irrisória.

Ao O POVO, a SRH ainda explicou em nota que existem duas bombas na EB3 do Eixo Norte, com vazão de 12,5m³/s cada. "Uma dessas bombas se encontra em manutenção. A segunda bomba ficou abastecendo com 12,5 m³/s", aponta.

"O Estado do Ceará solicitou o máximo possível de fornecimento, visando que essa vazão é para os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará. Foi concedido para o Ceará uma vazão de 6,5m³/s via Cinturão das Águas, com possibilidade de aumentar de acordo com a demanda dos outros estados", acrescenta o texto enviado pela Secretaria.