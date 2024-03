Os ambulantes que trabalham na Praia de Iracema voltaram ontem a abrir barracas e atender clientes. A morte de Taian Fé Nogueira, que era paraense e morava em Fortaleza desde 2016, aconteceu na madrugada da terça-feira, 12. Naquela manhã e à noite não houve a presença dos comerciantes no local.

Na terça à noite, O POVO esteve na Praia de Iracema, constatou que não havia ambulantes trabalhando e apurou que, durante todo o dia, foi reportado à Polícia sobre o esvaziamento do espaço tradicionalmente comercial. O calçadão ficou vazio, cena que surpreendeu quem passava.

Ontem, um dia depois da morte de Taian, o movimento de vendedores começou na Praia de Iracema, fraco, por volta das 9h30min, com poucas pessoas na faixa de areia fazendo exercício. A maioria das barracas e carrinhos ainda estava sem funcionar. Com o passar da manhã, os trabalhadores foram chegando ao local. No início da noite, a movimentação foi aumentando e se aproximando daquela observada rotineiramente.

Um dos vendedores, que não quis se identificar, afirmou que todos estavam de luto pela morte de Taian. Ele descreveu a vítima como "trabalhador, sempre sorridente", e que tanto ele quanto a esposa eram conhecidos por todos.

O retorno ao trabalho também foi marcado pelo medo de represália por parte da Polícia, conforme o ambulante. Mesmo assustado, ele resolveu retornar ao trabalho. "Um dia sem comércio já é um prejuízo", afirmou.

O velório de Taian Nogueira aconteceu ontem, 13, e o sepultamento será realizado nesta quinta-feira, 14, no cemitério Memorial Sol Poente, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. A família de Taian, que é do Pará, chega hoje ao Ceará.