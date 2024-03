Ampliação de Clínica Veterinária Jacó será entregue neste semestre, diz secretário

Foto: Samuel Setubal EM ALUSÃO ao Dia Nacional dos Animais, Clínica Jacó promoveu ações para tutores de pets

As obras de duplicação da Clínica Veterinária Jacó, no bairro Passaré, em Fortaleza, deverão ser finalizadas nas próximas semanas. A informação é do secretário municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Marcel Girão, que antecipou que a inauguração da nova área do equipamento deverá ser feita ainda no primeiro semestre deste ano. A data exata não foi divulgada.

As intervenções tiveram início em março de 2023 e incluem a ampliação do espaço da unidade de saúde, com a construção de novas instalações para o atendimento dos animais.

“A gente já está na reta final da duplicação aqui da Clínica. Nas próximas semanas, a gente já está trazendo todo o serviço para cá e vai finalizar a outra parte. Eu acredito que, dentro de algumas semanas, a gente já deve estar inaugurando para a população”, afirmou Marcel.



Em 2023, o prefeito José Sarto assinou a ordem de serviço para a ampliação, que contou com um investimento de R$ 2,1 milhões.

A área da clínica passará de 397,41 metros quadrados (m²) para 853 m², com a construção de três novos consultórios, enfermarias separadas para cães e gatos, dois centros cirúrgicos, ampliação das salas de espera e espaço externo abrigado.

Ontem, 14, em alusão ao Dia Nacional dos Animais, a Clínica Veterinária Jacó ofereceu serviços gratuitos para os pets, como vacinação antirrábica, testes rápidos DPP (Dual Path Platform) para Leishmaniose Visceral Canina e ações educativas voltadas para os tutores.

Mônica Dantas é moradora do Passaré e estava no local com a cachorra Megue, de 12 anos. A tutora contou que perdeu a última campanha de vacinação antirrábica e aproveitou para vacinar o animal nesta quinta.

“Eu vim aqui porque da última vez eu tinha perdido a campanha. Achei super interessante sempre ter aqui na Jacó essas oportunidades em relação à vacinação, porque, às vezes, a gente mora mais distante e aqui é um lugar central, pelo menos para mim”, relatou.

Com o apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), a ação também contou com a realização de testes rápidos para Leishmaniose, também conhecida como calazar.

A agente de endemias Eliete Oliveira orienta que os tutores levem os animais para a realização do teste a cada seis meses, pois é importante para a prevenção da doença. A Leishmaniose é transmitida ao animal a partir da picada do mosquito fêmea infectado, conhecido popularmente como mosquito-palha.

Eliete destacou que há casos em que o animal pode estar com a doença, porém ainda não apresenta os sintomas, como os ferimentos característicos ou o aumento do baço.

“Às vezes, chega um tutor e diz: ‘Ah, é dado positivo na sorologia, mas o meu animal não tem nada de ferida’. Porque ela vai evoluindo, quando vem aparecer os sintomas, o animal já está com ela [a doença] há algum tempo circulando no corpo”, explicou.



No local, é feito o teste rápido que aponta para reagente ou não reagente. Caso seja reagente, é realizada a sorologia e o resultado sai entre 15 a 20 dias úteis.

“O tutor sai daqui com o resultado do teste rápido, se é reagente ou não reagente. Se for reagente, nós já fazemos a coleta para ir para o laboratório. Ele vai aguardar em casa, de 15 a 20 dias úteis, para ter esse resultado da suspeita que foi dada no teste. Se não [for reagente], ele vai para casa e volta só em seis meses para realizar novamente o exame”, detalhou a agente de endemias.

Durante a ação, foram distribuídas cartilhas educativas sobre cuidados com a saúde do pet, incluindo informações sobre castração, vacinação e prevenção de doenças.

Para atendimentos na Clínica Jacó, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, a população pode ir até o local presencialmente para conseguir uma das fichas distribuídas ou agendar pela Central 156. A unidade veterinária também oferece serviços nas áreas de neurologia, cardiologia, oncologia e ortopedia, além de atender casos de urgência e emergência.



O secretario Marcel Girão destacou que os serviços veterinários gratuitos também podem ser buscados no VetMóvel, equipamento itinerante que passa pelas regionais.

“Na maioria dos casos, é aconselhável ir para os VetMóveis, porque, se for um caso mais simples, as pessoas podem levar o animal que eles vão ser mais tranquilamente atendidos. Os casos mais simples a gente orienta que as pessoas levem para o VetMóvel, até para evitar a superlotação”, recomendou.