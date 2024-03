Chove em mais da metade do Ceará pelo quarto dia consecutivo

Foto: Samuel Setubal MAIOR volume de chuvas no estado do Ceará foi registrado em Fortaleza, com 68 milímetros detectados no posto pluviométrico do bairro Caça e Pesca

Os dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) mostram choveu em pelo menos 94 dos 114 municípios do Estado neste sábado, 16. Este é o quarto dia consecutivo de chuva atingindo mais da metade das 184 cidades do Ceará.

O maior volume registrado foi em Fortaleza, com 68 mm (milímetros) detectados no posto pluviométrico Caça e Pesca. Na média entre todos os pontos, a Capital ficou com 29,2 mm. Os valores se referem às 7 horas de sexta-feira, 15, até as 7 horas deste sábado. Ao todo, 114 dos 184 municípios informaram a condição de precipitação até o fechamento da matéria. Choveu em 158 dos 192 postos informados.

Na sexta-feira, 156 municípios registraram chuvas. Já na quinta-feira, 14, foram 141. A série se iniciou na quarta-feira, 13, quando choveu em pelo menos 122 cidades cearenses.

Maiores chuvas por posto neste sábado

Fortaleza (Posto: Caça e Pesca) : 68 mm



Nova Russas (Posto: Nova Russas) : 65 mm



Paramoti (Posto: Assentamento Papel) : 60 mm



Tamboril (Posto: São Monte Alegre) : 57 mm



Baturité (Posto:Hotel Vale das Nuvens) : 55.6 mm



Tamboril (Posto: Tamboril) : 53 mm



Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes) : 45 mm

São Benedito (Posto: São Benedito) : 39 mm



Ararendá (Posto: Lagoa de Santo Antonio): 39 mm



Chaval (Posto: Chaval) : 37.2 mm



Zcit favorece chuvas na região Centro-Norte

A Funceme explica que o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (Zcit) deve favorecer as chuvas na região Centro-Norte do Ceará. A Zcit é o principal sistema meteorológico causador de chuva da quadra chuvosa do Estado, que ocorre entre fevereiro e maio. Tem força em parte das regiões Norte e Nordeste do Brasil, e atualmente encontra-se em torno de 2ºS, mais próxima ao Ceará.

Para além disso, a quadra chuvosa deve ser favorecida por áreas de instabilidade provenientes do leste do Nordeste do Brasil, por efeitos de brisa (terrestre e marítima) e pela combinação de temperatura, umidade e relevo, segundo a Funceme.

Vai chover hoje? Previsão do tempo para o Ceará

Sábado - 16/3/2024



Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Cariri e no sul das regiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, com chuva.

Domingo - 17/3/2024

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Segunda - 18/3/2024

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.



