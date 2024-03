Bairro Ellery: crianças e adolescentes encenarão Paixão de Cristo

Foto: FÁBIO LIMA Neste ano, destaque para a renovação do figurino feita com a ajuda da comunidade

Mais de 40 crianças e adolescentes serão protagonistas da tradicional encenação da Paixão de Cristo no bairro Ellery, em Fortaleza, no dia 29 de março. O espetáculo é organizado pelo Grupo Sagrada Família, ligado à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e neste ano terá o apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Os ensaios acontecem na Associação Comunitária dos Bairros Ellery e Monte Castelo. O POVO esteve no local na manhã de ontem, 17, para acompanhar o processo de preparação.

O elenco da encenação é, tradicionalmente, composto por crianças e adolescentes, entre entre atores e figurantes, que recebem o auxílio da equipe técnica do espetáculo.

Contemplado em edital da Secultfor, em 2024, a Paixão de Cristo do bairro Ellery terá maior estrutura. Serão seis cenários e, como de costume, a encenação ocorre pelas ruas da região, com um trajeto que liga os palcos ao longo do espetáculo.

Também se destaca, este ano, a renovação do figurino. As roupas são feitas em colaboração com a comunidade, que contribui com materiais e mão de obra.

Segundo Wescley Sacramento, coordenador do Grupo Sagrada Família, o envolvimento dos moradores é fundamental, e vai além da montagem do espetáculo. "Sem a comunidade a gente não consegue fazer nada", pontua. "Eles abraçam, mesmo".

A participação das crianças e adolescentes, segundo ele, mostra isso na prática. A preparação do espetáculo, diz Wescley, ajuda a criar um maior senso de comunidade, ampliando o contato entre os residentes do bairro.

Wescley pontua que o processo ajuda também o próprio elenco: de acordo com o coordenador, crianças que antes tinham dificuldades em falar e conviver com colegas, ganham, por meio da participação no espetáculo, maior desenvoltura, e passam a criar relações sociais mais aprofundadas. "A gente sempre trabalha a coletividade, um depende do outro", frisa ele.

O próprio Wescley se coloca como exemplo: atualmente responsável por organizar o espetáculo, ele esteve, quando criança, no elenco da primeira encenação — a Paixão de Cristo do bairro Ellery está na 28ª edição. O coordenador afirma que estar no elenco da peça acaba tornando os participantes "celebridades" da vizinhança". "As pessoas realmente começam a reconhecê-los como artistas", diz.

O processo, segundo ele, permite que alguns busquem o sonho da carreira na área da Cultura. "A gente sabe que no Ceará, em Fortaleza, existe um limite muito grande da cultura contemporânea", afirma. "Mas eu percebo que muitos deles têm muita vontade, de ir para o Theatro José de Alencar, de ser artista", conclui.

Paixão de Cristo do bairro Ellery — 28ª edição

Quando: Sexta-Feira da Paixão, 29 de março

Onde: saída da matriz Nossa Senhora de Lourdes; trajeto percorrendo ruas do bairro

A apresentação é gratuita e aberta ao público. A classificação indicativa é livre para todas as idades.