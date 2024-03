Pelo menos 5 fugas foram registradas no sistema penitenciário do Ceará em 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Pelo menos cinco fugas foram registradas no sistema penitenciário do Ceará neste ano

Sete detentos fugiram da da Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada de ontem, 17. Foi pelo menos a quinta fuga registrada no sistema penitenciário neste ano. Os dados são de levantamento do O POVO, com base em matérias publicadas.

Em janeiro, dois casos foram registrados. No dia 15, quatro presos fugiram da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira (UPPOO II) em Itaitinga, na RMF. Os internos haviam utilizado uma corda para escalar uma muralha e fugir da unidade prisional. Eles foram recapturados no dia seguinte.

No dia 21 de janeiro, outra fuga foi registrada no Estado. Cinco detentos escaparam da Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo (UP), em Pacatuba, também na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os fugitivos foram recapturados em menos de 24 horas.

Em fevereiro, um detento, identificado como Antônio Dourado da Costa Neto, fugiu da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2), em Itaitinga, na madrugada do dia 9. Um grupo de, pelo menos, 11 detentos teria feito um túnel para fugir do presídio, no entanto, dez foram interceptados no local.

Em março, no último dia 9, Nilson dos Reis Feitosa, o "Nilsinho", fugiu da Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo, na Pacatuba. Ele é condenado por homicídio, estupro e roubo.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), um dos sete foragidos de ontem foi recapturado. Não foi informado balanço oficial das fugas registradas no sistema penitenciário do Estado neste ano e em 2023 e sobre quantidade de detentos ainda foragidos.