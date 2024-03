Servidores do Sistema Socioeducativo serão capacitados em escola de formação no Ceará

Foto: Samuel Setubal Primeira escola de socioeducação no Ceará foi inaugurada nesta segunda-feira, 18, em Fortaleza

A primeira escola de socioeducação no Ceará foi inaugurada ontem, 18, em Fortaleza, pelo Governo do Estado e será destinada para a capacitação dos profissionais do sistema socioeducativo. O Núcleo Escola de Socioeducação Milton Carlos Lima de Oliveira terá cursos, palestras e workshops para os servidores, com temas sobre saúde mental, igualdade racial, comunicação não-violenta, capacitações em esporte e demais atividades.

O núcleo escolar, vinculado à Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas), está localizado no bairro Cidade dos Funcionários, na Capital. Ao todo, foram investidos de R$ 724 milhões para o centro. Para as atividades de capacitação, a escola possui espaços para sala de aula, biblioteca, sala dos professores, sala de coordenação, sala para aulas virtuais e auditório, copa e banheiros.

De acordo com o titular da Superintendência do Sistema de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas), Roberto Bassan Peixoto, a ideia é que a escola capacite e forme os novos servidores do sistema socioeducativo. Bassan comentou que os resultados positivos no sistema acontece por meio da metodologia utilizada na formação dos servidores. “Temos uma metodologia em curso onde a gente conseguiu diminuir os números de situação de crise a zero. Nós não tivemos em 2023 nenhuma situação de crise relevante dentro dos centros socioeducativos. É uma metodologia a partir da escolarização formal e da qualificação”, destacou.

Antes da escola, as capacitações eram realizadas em espaços dentro das unidades socioeducativas ou demais locais cedidos pela Secretaria da Proteção Social (SPS). “A gente criava alternativas. Agora, a gente vai poder especificar o atendimento e fazer uma formação de qualidade com temas transversais, direitos humanos, igualdade racial para o letramento racial dos servidores, isso vai qualificar o atendimento”, disse Bassan.

A titular da SPS, Onélia Santana, comentou que o espaço vai garantir maior planejamento e organização dos servidores do sistema socioeducativo. “É um espaço que vai buscar desenvolvimento pensando na mediação de conflito e cultura de paz”, pontuou.

Conforme a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, o objetivo da escola é ofertar formação continuada e valorizar os profissionais do Sistema. “Teremos nesse espaço a oportunidade da formação de nossos profissionais que, daqui a pouco, serão nossos servidores concursados. O governador Elmano anunciou 1.080 vagas para o sistema”, afirmou.

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas) é responsável pela execução das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade e articulação com os municípios para a execução das medidas de meio aberto.

A inauguração da escola contou com as presenças da vice-governadora e secretária das Mulheres do Ceará, Jade Romero; da secretária da Proteção Social, Onélia Santana; da secretária da Igualdade Racial, Zelma Madeira; da secretária de Gestão, Inovação e Avaliação do Ministério da Educação, Janaína Farias; do superintendente da Seas, Roberto Bassan; e outras representantes do Estado.

Secretária anuncia novo Centro Socioeducativo para meninas

O Ceará deverá ter um novo Centro Socioeducativo para mulheres. A informação foi divulgada pela secretária da Proteção Social (SPS), Onélia Santana, durante a inauguração do Núcleo Escola de Socioeducação Milton Carlos Lima de Oliveira ontem.

De acordo com a titular da SPS, foram investidos R$ 14 milhões para a criação do Centro. “Estamos em obra com o socioeducativo para mulheres que está sendo construído pela SOP [Superintendência de Obras Públicas] e SPS”, disse Onélia.

A secretaria antecipou que o espaço será instalado em Fortaleza e é um local já de uso da pasta, mas que dará funcionalidade para o novo Centro futuramente. “Um equipamento da Proteção Social que está sendo reformado para se tornar o socioeducativo para meninas”, disse Onélia.

Ainda não há data de previsão para entrega do equipamento. Atualmente, o equipamento está em fase de licitação e requer passar por trâmites burocráticos. “É uma reforma grandiosa desse prédio. Precisamos respeitar os trâmites burocráticos e que requer tempo, mas estamos fazendo todos os encaminhamentos necessários”, destacou a secretária.



O Ceará possui 18 unidades socioeducativas. São dez em Fortaleza e oito no interior do Estado. Atualmente, apenas um centro atende o público feminino no Estado. O Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota – Internação, em Fortaleza, atende adolescentes de 12 a 21 anos.

Confira fotos do equipamento

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-03-2024: Governo do Ceará inaugura primeiro Núcleo Escola de Socioeducação Milton Carlos Lima de Oliveira, ofertando cursos, palestras e workshops dos mais variados temas na Cidade dos Funcionários. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-03-2024: Governo do Ceará inaugura primeiro Núcleo Escola de Socioeducação Milton Carlos Lima de Oliveira, ofertando cursos, palestras e workshops dos mais variados temas na Cidade dos Funcionários. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-03-2024: Governo do Ceará inaugura primeiro Núcleo Escola de Socioeducação Milton Carlos Lima de Oliveira, ofertando cursos, palestras e workshops dos mais variados temas na Cidade dos Funcionários. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Primeira escola de socioeducação no Ceará foi inaugurada nesta segunda-feira, 18, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-03-2024: Governo do Ceará inaugura primeiro Núcleo Escola de Socioeducação Milton Carlos Lima de Oliveira, ofertando cursos, palestras e workshops dos mais variados temas na Cidade dos Funcionários. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-03-2024: Governo do Ceará inaugura primeiro Núcleo Escola de Socioeducação Milton Carlos Lima de Oliveira, ofertando cursos, palestras e workshops dos mais variados temas na Cidade dos Funcionários. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-03-2024: Governo do Ceará inaugura primeiro Núcleo Escola de Socioeducação Milton Carlos Lima de Oliveira, ofertando cursos, palestras e workshops dos mais variados temas na Cidade dos Funcionários. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal