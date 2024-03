Após chuva, Dia de São José é celebrado com procissão e esperança em Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA Figura de São José foi cercada de orações, cantos e aplausos por dezenas de fiéis no Centro de Fortaleza

O Dia de São José, celebrado nesta terça-feira, 19, reuniu dezenas de fiéis em procissão no Centro de Fortaleza no final da tarde de um dia que se abriu chuvoso. Saindo da Catedral Metropolitana, a imagem do padroeiro do Estado foi acompanhada também pelos sacerdotes do templo católico e pelo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, que conduziu, pela primeira vez como novo eclesiástico da Capital, a tradicional festa.

A figura de São José foi levada por oficiais da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros, cercada de orações, cantos e aplausos pelos fiéis até retornar à Catedral para a missa final dos festejos do padroeiro. O trajeto da procissão contou com cerca de 2 quilômetros pelas vias do Centro e teve apoio da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Centenas de sacerdotes conduziram o símbolo católico até o púlpito, onde, por volta das 18h30min, dom Gregório celebrou a missa solene. O templo reuniu, além dos fiéis e sacerdotes locais, padres e seminaristas de outras regiões do país. Com capacidade para 5 mil pessoas, a Catedral acomodou a maioria dos fiéis, enquanto alguns improvisaram com cadeiras e banquinhos extras para acompanhar a celebração.

Dom Gregório destacou que a principal mensagem neste dia é ter esperança e pontou a alegria de poder celebrar o padroeiro do Ceará agora como arcebispo. “Em meio a um mundo dividido pela guerra, tanta confusão e tantas divisões que estamos vivendo, eu acho que São José representa, para nós, a humildade da família, sociedade, paciência naquele que espera e esperança. Felicidade enorme em celebrar São José”, diz.

O sacerdote ainda comentou a importância da simbologia que o Dia de São José representa para a esperança positiva das chuvas no Estado. “Precisamos observar a sabedoria que têm os antigos, na fé que eles carregaram e naquilo que eles nos ensinam. Esperar sempre graças que vêm através do céu e observar a beleza de uma natureza. Esperar a chuva desabrochar para nós como canto de amor”, comenta.

“É aquele que traz as chuvas. Dia de São José tem que chover e choveu”, disse o empresário Carlos Rocha, de 60 anos, que acompanhou a missa na Catedral de Fortaleza. O empresário destacou a importância do padroeiro para a fartura do Estado. “Com as chuvas, vem uma boa colheita e sem secas. Recorrer a São José é recorrer ao pedido de chuvas e de um período de fartura”, diz.

Para o Padre Glailson Ribeiro, que conduziu a missa que antecedeu a procissão, o Dia de São José retrata a fé do povo. “Apesar de todas as dificuldades, é um povo que não perde a esperança. É o que vemos na figura de São José. É uma figura que não faltou esperança e que Deus sempre age na última hora e manifesta sua misericórdia”, reflete.

A técnica de enfermagem Patrícia Martins, 28, diz que o dia simboliza a renovação da fé e da tradição das chuvas. “Estar aqui e celebrar o Dia de São José fortalece a minha fé, a minha esperança e a gente volta para casa com mais esperança de mudanças. Falar de São José é falar de chuvas. A gente está precisando e espero que venham muitas. Minha avó sempre comentava a importância do dia de hoje. A gente acordava e já corria para olhar o tempo. É uma tradição”, conta.

O dia 19 de março é conhecido desde 1621 como dia de São José, a partir de decreto do papa Gregório XV. São José é pai de criação de Jesus Cristo, na tradição católica, e marido de Maria. Segundo o catolicismo, ele é considerado o protetor da Igreja Católica, padroeiro dos trabalhadores e das famílias por ser patriarca da Sagrada Família.

No Estado, São José é representado como padroeiro. Na sabedoria popular do Ceará, acredita-se que um feriado com chuvas é indicativo de uma boa quadra chuvosa no Estado.

Dia de São José foi de chuva em 79 municípios do Ceará

O Dia de São José, celebrado ontem, 19 foi de chuva em 79 municípios. De acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), das 7h de segunda-feira, 18, às 7h da terça, Fortaleza registrou a maior quantidade de chuvas, com 38,2 milímetros (mm).

Todas as regiões do Estado tiveram precipitações no período que compreende também as primeiras horas do Dia de São José. Além de Fortaleza, Meruoca (38 mm), Massapê (30 mm), Cariús (29 mm) e Iguatu (27 mm) registraram as maiores chuvas do dia.

Conforme tradição popular, a chuva no Dia de São José, padroeiro do Ceará, representa chances de um inverno bom e uma colheita farta. As precipitações a partir das 7h desta terça-feira só serão divulgadas hoje pela Funceme.



O órgão reitera que o fato de chover ou não no dia do santo não é tomado como indicativo de uma quadra chuvosa acima da média. Em 2023, dados da fundação mostram que choveu em 158 municípios, mas a média do período chuvoso foi considerada dentro do esperado.