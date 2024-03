Ceará teve um caso de LGBTfobia registrado por dia em 2023

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Sede da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim) do Ceará

Em 2023, 354 pessoas denunciaram ter sido vítimas de homofobia ou transfobia no Ceará. É o que mostra painel dinâmico da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), que, pela primeira vez, passou a exibir publicamente a estatística em seu site. Clique aqui para ver os números na íntegra.



O dado perfaz uma média de uma denúncia a cada 25 horas. Praticamente um caso por dia entre os registrados oficialmente às forças policiais.

O Painel Dinâmico de Monitoramento da Violência LGBTFóbica do Ceará foi lançado no último dia 29 de fevereiro. Neste ano, 25 pessoas registraram terem sido vítimas de LGBTQIA+fobia no mês de janeiro, enquanto outras 26 fizeram queixa em fevereiro. Um total de 51 casos, em 60 dias.



Ainda não há dados referentes a mês de março, mas é possível conferir os dados desde 2021. No primeiro ano de registros, foram pelo menos 133 vítimas, enquanto, em 2022, a cifra subiu para foram 285.



No painel, é possível ter informações como estado civil, orientação sexual, faixa etária e identidade de gênero das vítimas. Também é possível saber os municípios onde os crimes foram registrados e o tipo de local onde o caso ocorreu.



Os números mostram que a maioria dos casos denunciados em 2023 ocorreu em Fortaleza (201), sendo que "residência particular" responde pela maior parte dos locais onde os crimes ocorreram: 90. Em seguinda vieram via pública (54) e internet (46).



A homofobia e a transfobia foram equiparadas ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019. A lei nº 7.716 de 1989 prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para quem “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional”.



Registros de LGBTfobia no Ceará em 2024 Crédito: Reprodução

Durante o lançamento, a secretária nacional dos Direitos da População LGBTQIA+, Symmy Larrat, afirmou que o que o Ceará está realizando é um exemplo a ser seguido por outros estados. "a gente tem que olhar de perto a execução disso para tentar replicar nacionalmente", disse ela, pontuando ainda que ações de segurança são feitas no âmbito dos estados.

Outra ação voltada à segurança da população LGBTQIA+ foi a criação, no início de 2023, da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim) do Ceará. Em um ano de atividade, a unidade registrou 180 ocorrências e abriu 71 inquéritos para investigar crimes de racismo, lgbtfobia e intolerância religiosa.



Apesar dos avanços, o Ceará segue como um dos estados mais LGTfóbicos do Brasil. Segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), o Estado é o terceiro com mais transfeminicídios do Brasil. Foram 12 no ano passado, menos apenas que São Paulo (19) e Rio de Janeiro (16), e mesmo patamar do Paraná. Houve um registro a mais do que 2022 e 2021. (Colaborou André Bloc)