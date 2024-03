Justiça do Ceará determina que Estado indenize família de criança alérgica

Foto: Sesa Funcionário do Hospital Infantil Albert Sabin foi afastado das funções após denúncia

Pouco mais de dois anos depois, a família de uma criança que foi medicada com dipirona, mesmo sendo alérgica, receberá R$ 15 mil de indenização. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) considerou que a informação sobre a condição clínica da criança constava em seu prontuário, pois ela era acompanhada desde os 17 dias de vida pela unidade, o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza.

"Houve falha no tratamento médico oferecido, restando configurado o dano moral sofrido pelo autor que em muito se distancia de mero aborrecimento. A dipirona ministrada indevidamente causou diversos percalços pós-operatórios, atestando nexo casual e o dano. Com isso, apresentam-se os elementos nucleares necessários para gerar a responsabilidade civil do ente demandado", afirmou a desembargadora Maria do Livramento, da 3ª Câmara de Direito Público do TJCE, na decisão judicial, em 4 de março deste ano.

Conforme os autos, o bebê nasceu com má formação renal e foi submetido a uma cirurgia de nesfrostomia (colocação de um dreno diretamente no rim) quando tinha 17 dias de vida, passando a ser acompanhado pelo Hias. Em agosto de 2021, a criança, aos 2 anos, deu entrada na unidade para um reimplante ureteral e foi informado, no prontuário, que ela tinha alergia a dipirona.

No entanto, o remédio foi administrado e a condição da criança se agravou, conforme o processo. Assim, o paciente teve uma parada cardiorespiratória, foi reanimado e ficou entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A família então ingressou com ação para cobrar uma indenização por danos morais.

O Estado do Ceará contestou informando que a equipe médica resguardou e restaurou a saúde do menino. E alegou que não houve negligência ou omissão. Pontuou ainda que não havia memória do evento traumático em razão da idade e da anestesia.

A 3ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Fortaleza considerou inequívoco o abalo e o sofrimento causado pelo erro. Ainda na decisão, o juízo descreveu que o paciente estava na primeira infância, que é um período crucial para a formação de estruturas e circuitos cerebrais.

O Estado ainda entrou com recurso de apelação no TJCE apontando que foi feito o possível para que o quadro clínico da criança não se agravasse.