Apesar de alguns municípios terem registrado uma média de chuvas acima do esperado ou dentro da normalidade, todas as macrorregiões apresentam um desvio negativo este mês, de acordo com a atualização do Calendário de Chuvas às 12h53min dessa quarta-feira. Segundo Lucas Fumagalli, os desvios observados são levemente negativos, se aproximando da normalidade, ou estão abaixo da normal.

No Litoral Norte, por exemplo, é esperado 268,1 mm e, no momento, a macrorregião registrou 216,2 mm, com um desvio negativo de -19,4%. Já a região do Sertão Central e Inhamuns registra uma média de 94,4 mm, indicando um desvio de -45,6%.

"Às vezes, a gente tem uma percepção de que está chovendo bastante no Estado, mas é porque a gente está olhando para Fortaleza. Os municípios próximos do litoral, limítrofes com o oceano, digamos assim, são observados os maiores acumulados. Porém, no Interior, alguns municípios estão bem abaixo da normalidade, principalmente no Sertão Central e Inhamuns", enfatizou.

De acordo com o meteorologista, as previsões iniciais também apontam uma situação de normalidade em relação às chuvas no mês de abril.

Segundo Lucas Fumagalli, o início da segunda metade da quadra chuvosa é um período em que há a possibilidade de chuvas no Estado, porém a diminuição da precipitação poderá ser observada em algumas regiões.

"No momento, a gente está esperando uma situação de normalidade em termos de chuvas. Em geral, abril ainda é o mês em que a gente observa bastante chuva aqui no estado do Ceará, é muito provável que nós tenhamos chuva [...] Talvez, no Interior, algumas áreas comecem a observar menos chuva. Porém, a gente tem que ter cautela, porque, eventualmente, tem um sistema meteorológico ou outro que vêm atuar com intensidade e provocar chuvas mesmo com um cenário indicando uma tendência de chuvas um pouco mais isoladas", analisou.