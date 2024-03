Nova Delegacia da Mulher de Fortaleza funcionará no bairro Papicu

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Entrega de viaturas para Patrulha Maria da Penha, nesta sexta-feira, 22, em Fortaleza

Fortaleza ganhará uma segunda Delegacia da Mulher (DDM). O anúncio foi feito ontem, 22, pelo governador Elmano de Freitas. O novo equipamento, ainda sem prazo de inauguração definido, será instalado no bairro Papicu. De acordo com a Casa Civil, o projeto ainda vai tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

A segunda DDM em Fortaleza funcionará no mesmo prédio onde já funciona a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim).

Em funcionamento há 38 anos, a primeira unidade da DDM de Fortaleza está instalada dentro da Casa da Mulher Brasileira, no bairro Couto Fernandes. O local, inclusive, sediou a cerimônia do anúncio do novo equipamento e de outros investimentos em segurança pública para mulheres.

Na ocasião, além de Elmano de Freitas, esteve presente a vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero. “Ela (delegacia) ficará localizada no Papicu, ou seja, em uma área territorial diferente da Casa da Mulher Brasileira, para dar uma maior varredura e uma maior proteção às mulheres aqui da nossa Capital”, explicou a gestora.

Na cerimônia, 23 viaturas foram entregues à Patrulha Maria da Penha, que atua no cumprimento das medidas protetivas de urgência, efetua a prisão em flagrante por violência contra a mulher, além de prestar apoio psicológico às vítimas. Os veículos, característicos pelas cores branca, lilás e rosa, serão direcionadas a municípios do interior do Estado.

“As viaturas irão compor as Patrulhas Maria da Penha no Interior, para que a gente possa fortalecer a presença do Estado em todos os municípios que fizerem suas Casas da Mulher municipais”, esclareceu Jade Romero. O total investido nas 23 novas viaturas, adquiridas com recursos do Fundo Estadual, é de R$ 2.934.800. O valor unitário de cada viatura é de R$ 127.600.

Também foram entregues três vans para servirem de Unidades Móveis da Casa da Mulher Cearense (CMC). “As unidades móveis são uma política que dá continuidade aos antigos Ônibus Lilás. Elas atenderão, prioritariamente, as mulheres que estão no Interior, nos distritos, nos quilombos, que são indígenas”, concluiu a vice-governadora.

O investimento total para as três unidades foi de R$ 249 mil. Segundo o Governo do Ceará, municípios que aderiram ao Programa Ceará por Elas terão prioridade para receber os atendimentos das Unidades Móveis da CMC.

Relançamento do aplicativo 190

“Essa entrega dos veículos se soma aos inúmeros projetos feitos em parceria pela SSPDS e pela Secretaria das Mulheres. Esse recurso do Fundo Nacional, do Governo Federal, tem a obrigatoriedade de ser repassado para as ações das Secretarias das Mulheres”, pontuou o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio.

O secretário ainda anunciou o retorno do aplicativo 190, “que terá um espaço específico para o atendimento ágil na defesa da mulher”, detalhou.