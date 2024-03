FDR e Senai celebram certificação de técnicos em segurança do trabalho

Foto: Reprodução: Senai Ceará Evento também contou com a participação de familiares dos estudantes, além de representantes da FDR e do Senai

A Fundação Demócrito Rocha concedeu, ontem, a certificação de nível intermediário para sete estudantes do curso técnico em segurança do trabalho, promovido pela instituição de ensino e educação. A cerimônia foi realizada em Fortaleza, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-CE), parceiro da FDR na iniciativa que objetiva capacitar profissionais para atuar no ramo.

O curso foi oferecido através da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), segmento da FDR que há mais de 40 anos oferece cursos a distância para capacitação profissional. Apesar da modalidade de ensino remoto, o curso também contou com aulas presenciais, voltadas a conteúdos práticos de segurança laboral.

Ao todo, são concedidas duas certificações durante o curso, que já permitem a atuação dos estudantes no mercado de trabalho. Os alunos agora poderão trabalhar como Agentes de Observação de Segurança, com carga horária de 480 horas, e Auxiliar Técnico em Segurança do Trabalho, com 630 horas de estudo.

Durante a cerimônia foram homenageados os alunos Bianca Gonçalves Monteiro, Cleber Farias de Lima, Cleiton Lopes de Souza, Francisco Rosendo Lopes Filho, Maria Bezerra Correia, Paulo Felipe da Silva, Ricardo Brito da Silva, além dos familiares presentes.

Também estiveram no evento o gerente educacional da FDR, Deglaucy Jorge Teixeira, a coordenadora pedagógica da Fundação, Jôsy Cavalcante, além da analista de educação do Senai Ariane Oliveira, a coordenadora pedagógica, Izabelle Fonteles e a professora Gisele de Sousa Dantas.

Para mais informações sobre o curso e abertura de novas vagas, consulte o site oficial da Fundação Demócrito Rocha.