Semana Santa: procissão dos Ramos é marcada por emoção em Fortaleza

O céu aberto e a luz do sol ornaram com as folhas de palmeira e ramos levados pelos fiéis na Procissão do Domingo de Ramos. Celebração que inicia a Semana Santa – para os católicos a semana maior. Entre a emoção e a reflexão, a exclamação “Hosana ao Filho de Davi” ecoou da rua Nogueira Acioly à avenida Alberto Nepomuceno, em Fortaleza.

A Semana Santa inicia o período litúrgico em que se vivencia a chegada de Cristo à Jerusalém, a última ceia e o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus.

Momentos antes da procissão iniciar, na igreja do Cristo Rei, no bairro Aldeota, os fiéis chegavam ao local e recebiam um ramo e se direcionaram aos bancos para aguardar o rito de bênção dos ramos, leitura do evangelho e saída para a procissão rumo à Catedral Metropolitana.

O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, OSB, conta ao O POVO que, como diz o ditado, recordar é viver e hoje a igreja recorda de fatos que aconteceram há 2 mil anos atrás, mas que de algum modo resgata o desejo de ingressar no mistério da vida de Cristo, "na beleza de uma vida que foi doada não apenas para um grupo de pessoas, mas para toda humanidade".

“Esta Semana Santa deseja resgatar justamente em nós, toda essa piedade e toda essa consciência de que Deus se deu todo a nós, ressuscitou por causa de toda a humanidade e que nos deu a possibilidade de viver uma vida nova que queremos para nós e para todas as pessoas. É uma recordação para uma vivência nova, para uma escolha nova e que se renova a cada ano para que a gente nunca se esqueça que precisamos melhorar a cada momento”, disse o clérigo.

Como mensagem para o povo de Fortaleza, o arcebispo desejou que a Semana Santa seja um sinal de profunda esperança de um mundo novo que será construído em unidade com Deus.

“Para enfrentar o mundo externo, é preciso antes enfrentar o mundo interno. Então o que nós buscamos na Semana Santa é reconhecer a graça de Deus que está dentro de nós para que nós possamos manifestar a todas as pessoas”, refletiu

“Eu acredito que quem tem fé, vai a pé. Então eu gosto de caminhar exatamente por causa disso, porque relembra a caminhada de Jesus, relembra a caminhada do povo de Deus para mostrar que não estamos parados e que estamos em um eterno movimento para fazer o bem e manifestar para toda a humanidade o amor que Jesus veio nos trazer”, completou.

O rito inicial – assim como a celebração eucarística – foi presidido por dom Gregório Paixão. Da igreja do Cristo Rei, a caminhada seguiu rumo à Catedral Metropolitana de Fortaleza, que em meio a reflexões do papa e os louvores, chamou a atenção das pessoas que estavam em suas casas e prestavam atenção na passagem da procissão. Veja:

Para auxiliar na segurança do percurso, Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estiveram presentes e orientaram os motoristas que passavam pelas proximidades.

Com a chegada da procissão à Catedral Metropolitana, deu-se início a celebração eucarística com a proclamação das leituras e do evangelho da Paixão de Cristo. Atentos às leituras e ao salmo cantado, a assembleia reflete as passagens bíblicas que relembram os últimos dias de Cristo em vida e o relato de sua paixão e morte.

Arielly Gomes, 25 anos, tem o costume de todos os anos participar das celebrações da Semana Santa. Emocionada, ela diz que não consegue explicar a simbologia do momento para ela, mas que é uma oportunidade para mergulhar na morte de Cristo e na misericórdia dele para com a humanidade.

“Viver cada momento e cada mistério de Deus é muito significativo. Desde novinha eu participo das celebrações e para mim, é sentir a presença de Deus”, relata.

Dona Maria de Jesus, que também participa todos os anos, diz que o momento é uma benção e a oportunidade de sentir o amor de Deus. “Nós estamos participando e somos iluminados por poder estar aqui. Esse período é vivo pela fraternidade e é um convite para que os corações se abram e se compadeçam para viver da melhor forma o mistério da morte e ressurreição de Jesus”, conta.



Programação da Semana Santa na Catedral Metropolitana

A Arquidiocese divulgou a programação das celebrações da Semana Santa na Catedral Metropolitana de Fortaleza. Veja:



28.03 - Quinta-feira Santa

8 horas: Celebração dos Santos Óleos presidida por dom Gregório Paixão, OSB

18h30min: Celebração do lava-pés também presidida por dom Gregório Paixão, OSB

29.03 - Sexta-feira da Paixão

9 horas: Ofício de Leituras e Laudes com dom Gregório Paixão, OSB

15 horas: Celebração da Paixão e Morte do Senhor, presidida por dom Gregório Paixão, OSB

30.03 - Sábado de Aleluia

9 horas: Ofício de Leituras e Laudes com dom Gregório Paixão, OSB

20 horas: Celebração da Vigília Pascal presidida por dom Gregório Paixão, OSB