60% dos municípios ainda não atingiram as chuvas esperadas

Foto: Samuel Setubal MAIOR volume de chuvas no estado do Ceará foi registrado em Fortaleza, com 68 milímetros detectados no posto pluviométrico do bairro Caça e Pesca

Dos 184 municípios do Ceará, 60% (111) ainda não atingiram a média de chuvas esperada para março. Faltando seis dias para o fim do mês, 73 cidades tiveram precipitações acima ou dentro do normal geralmente observado no período. Os dados preliminares são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O município que teve a maior quantidade de chuvas além do esperado foi Barroquinha. Na cidade do Litoral Norte, choveu 583,1 milímetros (mm), mais que o dobro do normal para o mês de março, 285,5 mm.

Já o local com maior desvio negativo — porcentagem abaixo da média — foi Varjota, localizada na região de Ibiapaba. Com normal de 207,4 mm em março, o município só registra 20 mm de chuva, ficando 90,4% abaixo da média.

Fortaleza apresenta chuvas 24,6% acima da normalidade. Conforme a Funceme, é esperado 319,1 mm em março e a Capital acumulou 398,3 mm até o dia 25 deste mês. Em 2023, o resultado total do mês foi parecido: 22,4% acima da média.

Dentre as oito macrorregiões em que são divididos os dados da Funceme, apenas três chegaram à média de milímetros observados em março: Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

Em Ibiapaba, no entanto, choveu 38,5% a menos do que era esperado para o mês. No Sertão Central e Inhamuns, o desvio negativo está em 31,3%. Em 2023, todas as macrorregiões tiveram chuvas acima ou dentro da média.

Seguindo um fim de semana e um feriado chuvosos, a terça-feira, 26, continua tendo previsão de nebulosidade e precipitações em todo o Estado, variando de fracas a moderadas. A chuva deve ter caráter passageiro também, de acordo com a Funceme. (Alexia Vieira)