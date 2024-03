Tia-avó é presa e adolescente apreendido por morte de menina em Caucaia

Foto: Reprodução/Redes Sociais Rua no bairro Tabuba, em Caucaia, onde Ana Carine, de seis anos, foi encontrada morta

Exames periciais e contradições em depoimentos são as principais provas levantadas pela Polícia Civil contra um adolescente de 14 anos e uma mulher de 56 anos capturados ontem no contexto das investigações da morte da menina Ana Karine da Silva Ferreira, de 6 anos.

Encontrada morta com marcas de violência sexual no bairro Tabuba, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza) no último dia 13 de março, a menina havia sido, inicialmente, dada como desaparecida. O suposto desaparecimento teria ocorrido por volta das 12 horas, enquanto o Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado por volta de 1h30min do dia 14. Na mesma madrugada, o corpo da criança foi encontrado dentro de um carro.



Contra o adolescente havia sido expedido mandado de busca e apreensão pela suspeita de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e homicídio. Já a Antônia Ferreira da Silva, que era tia-avó da menina, foi presa por força de mandado de prisão temporária, suspeita dos crimes de ocultação de cadáver, fraude processual e falso testemunho. Era ela quem criava a criança.



Conforme divulgado em entrevista coletiva na tarde de ontem, exame pericial constatou que era do adolescente o sêmen encontrado na manta do berço onde a menina dormia e em um travesseiro que estava escondido no telhado da casa. Não foi encontrado, porém, sêmen no corpo da menina.



Conforme laudo pericial, a causa da morte de Ana Karine foi afogamento. Também foram encontradas marcas de agressão no pescoço da vítima, além das lesões que caracterizam o crime sexual. A hipótese é de que a menina foi agredida e, depois, afogada. Na área da casa onde a família morava, havia vários recipientes que acumulavam água, a exemplo de baldes, e tanto no dia do crime, quanto nos dias que se sucederam, choveu bastante na região, afirmaram os peritos.



Perícia no local também identificou que o crime não foi praticado no carro, dando a crer que o corpo da menina foi deixado no veículo. Ao todo, mais de 10 laudos periciais foram feitos.



Além das provas técnicas, contradições identificadas nos depoimentos dos investigados reforçam as suspeitas da Polícia. A tia-avó da menina afirmou que a menina havia desaparecido enquanto ela havia ido a um posto de saúde, mas o delegado Ícaro Coelho apontou incoerências quanto ao horário que ela diz ter ido à unidade e também em relação à razão da ida ao local. Conforme o delegado, ora a suspeita afirmou que a ida ao posto foi para buscar um remédio para uma neta dela maior de idade, ora ela afirmou que o remédio era para a própria Ana Karine, que já estaria lesionada.



Também ocorreram incoerências entre as versões da tia-avó e do adolescente, disse o delegado, inclusive, no que diz respeito à localização e horários da última vez que a criança foi vista.



Laudo de necropsia indica que, em condições normais, o crime ocorreu 24 horas antes do exame, ou seja, por volta das 11 horas do dia 13. Condições ambientais podem, porém, influenciar nessa previsão.



Ícaro Coelho também ressaltou que as investigações prosseguem a fim de esclarecer demais circunstâncias do crime, o que pode, até, resultar no indiciamento de outras pessoas, conforme destacou. A Polícia Civil tem prazo inicial de 30 dias para concluir o inquérito. Até o momento, oito pessoas já foram ouvidas..



Ambos os investigados serão reinquiridos e confrontados com os exames periciais para ver se manterão ou não as suas primeiras versões.