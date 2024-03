Escola no Jangurussu é requalificada e atenderá 1.090 alunos

Foto: Daniel Calvet/ Prefeitura de Fortaleza ESCOLA Municipal Martha dos Martins Coelho Guilherme atende até o 9º ano

Fortaleza conta com 31 escolas da rede municipal requalificadas desde 2021 e outras 48 estão em obras, de acordo com a administração municipal. A mais nova unidade, a Escola Municipal Martha dos Martins Coelho Guilherme, localizado no bairro Jangurussu, foi entregue na manhã de ontem, 26. O equipamento tem capacidade para atender 1.090 alunos do Infantil IV ao 9º ano do Ensino Fundamental.

As requalificações, de acordo com a Prefeitura, têm como objetivo ampliar e melhorar as estruturas dos equipamentos, além de proporcionar mais conforto, segurança e acessibilidade para alunos, professores e funcionários.

“As nossas unidades [da rede municipal] não deixam a desejar a nenhuma instituição privada de Fortaleza e do mundo. Nossos equipamentos, para além da arquitetura, do paisagismo e da beleza, têm uma coisa que é fundamental: a vocação dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da educação”, destaca o prefeito da Capital, José Sarto (PDT).

Com as obras, a unidade foi ampliada e recebeu um bloco de quatro salas, para atender à educação infantil, além da construção de uma quadra esportiva. As intervenções também contaram com melhorias e padronização da infraestrutura, como revisão de coberta, pintura em geral, recuperação de revestimentos e pisos, itens de acessibilidade, etc.

A escola faz parte de um complexo. Perto do local existe um Centro de Educação Infantil (CEI). Juntos, os equipamentos possuem 1.400 estudantes, segundo Dalila Saldanha, titular da Secretaria Municipal da Educação (SME).

“Isso traz uma segurança para a família. A escola abriga, só neste prédio, 1.090 alunos e foi ampliada, justamente porque tinha uma demanda grande para essa escola, não por falta de vagas. Como tinha terreno [disponível], o prefeito Sarto tomou a decisão de ampliar [o equipamento] e ainda entregar a quadra esportiva”, ressalta a secretária.

As obras da nova unidade foram executadas pela Secretaria Municipal da Educação (SME) em parceria com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). As requalificações tiveram investimento total no valor de R$ 3.807.545,66. Foram investidos ainda R$ 133.515,59 para a aquisição de equipamentos e mobiliários.

Políticas públicas nas regiões periféricas de Fortaleza

Na última quinta-feira, 21, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realizaram uma manifestação no gabinete da vice-prefeitura de Fortaleza. Na situação, os militantes solicitavam, dentre várias outras reivindicações, a descentralização de políticas públicas na Capital — ou seja, que se expandam para toda a Cidade. Eles citavam que as ações da gestão ficavam retidas na classe média e não chegavam aos mais pobres.

“Nós fizemos cerca de 800 ruas que, colocando uma atrás da outra, dá 285 quilômetros (km) de [piso] intertravado, além [de levar] saneamento, novas instalações, drenagem, etc. Se você levar em consideração que a Beira-Mar tem 3,3 km, nós já fizemos [várias] Beira-Mar nas periferias”, rebate o prefeito.

Ele ainda destaca as medidas de regularização fundiária. “É o papel da casa. 40 mil papeis de casas estão sendo entregues à população [..] É emocionante ver pessoas que estavam esperando por 20 anos e agora têm o papel, podendo negociar e transmitir para os filhos, o que eles não tinham nenhuma segurança jurídica”.