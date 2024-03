Fiéis enfrentam o calor na Missa do Lava-pés e relembram a humildade de Jesus

Foto: AURÉLIO ALVES DOM Gregório lavou os pés de 12 jovens

Sentados no chão, em cadeiras ou em bancos. Mesmo em meio ao calor que fazia na Cidade, centenas de fiéis se aglomeraram na Catedral Metropolitana de Fortaleza nesta quinta-feira, 28, para a Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés. Celebração reforçou virtudes bíblicas e tradições como a cobertura das imagens santas.

Ato litúrgico foi celebrado pelo arcebispo dom Gregório Paixão e marca o primeiro dos três dias que antecedem a Páscoa (período chamado de Tríduo Pascal). Celebração revive o momento em que Jesus Cristo, logo após fazer a ceia, lava os pés de seus apóstolos em uma ação de humildade.

A virtude foi celebrada pelos fiéis que estiveram presentes na igreja, junto ao propósito de servidão e de entrega ao próximo. Devotos lotaram a catedral, enfrentando o calor e sentando no espaço que conseguiram encontrar. Houve quem se acomodasse no chão e até mesmo em bancos trazidos de casas.

Já para driblar a sensação térmica alguns chegaram a levar ventilador portátil para a missa. A católica Geize Queroz distribuiu abanadores na porta da catedral. A proposta visava divulgar um evento mas também era uma forma de reforçar a mensagem passada no rito de Lava-Pés: servidão ao próximo.

"Quando a gente vai lavando os pés a se abaixa, pra gente reconhecer que não é maior que o outro, que nós não somos superiores a ninguém e abaixando é que a gente reconhece realmente o nosso lugar e (sabe) que grande é Deus, que nos ama e que nós ensina a amar os outros", diz a assessora parlamentar.

O professor Luis Fabiano, 37, foi um dos fiéis que fizeram uso do abanador. Ele ficou alguns momentos do ínicio da missa do lado de fora, se abanando enquanto olhava o filho brincar. "Venho para celebrar a Semana Santa, fazer esse retiro espiritual (...) É uma semana de reflexão que a gente faz, mas também tem no fundo a santidade que a gente busca, é o propósito", destaca o educador.



FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.03.2024: Missa do lava-pés, na Catedral da Sé de Fortaleza, presidida por Dom Gregório Paixão. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

Quem esteve na igreja também foi atraído por um fato curioso: todas as imagens santas estavam cobertas por um pano roxo. Dom Gregório Paixão explica que essa é uma tradição que visa reforçar a presença de Deus, frisando que Domingo de Páscoa é o momento onde todas serão descobertas.

"Céu e terra estão totalmente voltados para aquele que, vivendo o seu mistério, dá a nós a possibilidade de uma vida nova, e no Domingo de Páscoa todos serão descobertos nesse grande louvor, pois céu e terra estarão juntos para celebrar a vitória da vida sobre a morte, a vitória de Deus sobre aquilo que antes tinha sido preparado como um sinal de destruição", diz o arcebispo.

"Jesus mostra que através da humildade, através do carinho, através da presença, que nós fazemos com que os outros enxerguem a ele, pois lavar os pés não é apenas uma atitude de lavar uma parte do corpo, mas lavar os lugares que nós escolhemos para andar e as vezes são lugares tortuosos e sujos", completa.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.03.2024: Missa do lava-pés, na Catedral da Sé de Fortaleza, presidida por Dom Gregório Paixão. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

Representando os apóstolos, 12 jovens da Comunidade Católica Shalom foram escolhidos para participar do rito do Lava-Pés. Entre eles estava Tiago Albuquerque, 22, que teve o momento como um marco.

"Eu me senti muito amado. Ver o arcebispo, o grande pastor da igreja de fortaleza (...) Lavar os pés, beijar, com um olhar de amor pra nós", relata o estudante.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.03.2024: Missa do lava-pés, na Catedral da Sé de Fortaleza, presidida por Dom Gregório Paixão. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

O sentimento foi compartilhado pelo jovem Ivens Granjeiro, 23, que também participou do ritual: "Como cristão eu senti uma grande graça, uma graça diferente, especial, ter a própria representação de Jesus lavando nossos pés, isso nós traz uma graça sobrenatural, uma graça onde nos estamos ali sendo lavados, sendo renovados e principalmente onde no damos significado a Jesus principalmente".

Confira imagens da cerimônia:

Missa do lava-pés, na Catedral de Fortaleza, presidida por dom Gregório Paixão Crédito: AURÉLIO ALVES Tiago Albuquerque participou da celebração Crédito: AURÉLIO ALVES Missa do lava-pés, na Catedral da Sé de Fortaleza, presidida por dom Gregório Paixão. Crédito: AURÉLIO ALVES Missa do lava-pés, na Catedral da Sé de Fortaleza, presidida por dom Gregório Paixão. Crédito: AURÉLIO ALVES Missa do lava-pés, na Catedral de Fortaleza, presidida por Dom Gregório Paixã Crédito: AURÉLIO ALVES Missa do lava-pés, na Catedral de Fortaleza, presidida por dom Gregório Paixão. Crédito: AURÉLIO ALVES Missa do lava-pés, na Catedral de Fortaleza, presidida por Dom Gregório Paixão. Crédito: AURÉLIO ALVES Catedral de Fortaleza ficou lotada na missa de lava-pés Crédito: AURÉLIO ALVES DOM Gregório lavou os pés de 12 jovens Crédito: AURÉLIO ALVES Jovem Ivens Granjeiro participou do ritual de lava-pés Crédito: AURÉLIO ALVES Missa do lava-pés, na Catedral de Fortaleza, presidida por dom Gregório Paixão. Crédito: AURÉLIO ALVES

Com informações de Aurélio Alves

Missa dos santos óleos marca renovação dos votos sacerdotais

a Catedral Metropolitana de Fortaleza reuniu manhã de ontem, 28, sacerdotes da Capital para a celebração da missa dos santos óleos. O rito leva este nome devido à unção realizada nos óleos de batismo, crisma e o destinado aos enfermos. O momento marcou a primeira celebração do tipo na Capital pelo novo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão.

Os óleos serão utilizados ao longo do ano pelas paróquias que compõem a Arquidiocese de Fortaleza, e a celebração é a primeira realizada no período entre a Quinta-feira Santa e a manhã do Domingo de Páscoa — conhecido como tríduo pascal, quando são relembrados a morte e a ressurreição de Jesus.

Para os fiéis, esse é um momento de renovar as esperanças em dias melhores e em conjunto celebrar o amor e o sacrifício de Cristo pela igreja.

Leia mais Sexta-feira Santa: veja o que funciona em Fortaleza durante o feriado

Comunidade Shalom realiza Retiro de Semana Santa no Ginásio Paulo Sarasate

Crianças internadas no Hospital Infantil Albert Sabin recebem ovos de chocolate Sobre o assunto Sexta-feira Santa: veja o que funciona em Fortaleza durante o feriado

Comunidade Shalom realiza Retiro de Semana Santa no Ginásio Paulo Sarasate

Crianças internadas no Hospital Infantil Albert Sabin recebem ovos de chocolate

É isso o que conta a religiosa Eliana Maria, 56, que prestigiou o rito de unção e renovação na manhã desta sexta-feira, 28. A católica é frequentadora assídua da missa dos santos óleos, mas não pôde comparecer no ano passado. “Hoje quando eu cheguei a primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus porque eu tinha vindo para a missa dos santos óleos. Eu dizia no meu coração e para quem tá perto de mim: ‘tem jeito o mundo porque essa quantidade de seminaristas, de sacerdotes, de diáconos'. A nossa igreja é linda, e isso é muito emocionante. Eu estou muito grata a Deus por tudo o que eu vivi agora de manhã”, disse a integrante da comunidade Anuncia-me, do Conjunto Ceará.

Veja imagens da celebração:

Esta foi a primeira missa de santos óleos na Capital presidida por dom Gregório Paixão, novo arcebispo de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA Esta foi a primeira missa de santos óleos na Capital presidida por dom Gregório Paixão, novo arcebispo de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,28.03.2024: Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, celebra Missa dos Santos Óleos. catedral de Fortaleza. Crédito: FÁBIO LIMA Missa dos santos óleos realizada na manhã desta sexta-feira, na Catedral de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,28.03.2024: Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, celebra Missa dos Santos Óleos. catedral de Fortaleza. Crédito: FÁBIO LIMA Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, celebra sua primeira missa dos santos óleos na Capital Crédito: FÁBIO LIMA Missa dos santos óleos realizada na manhã desta sexta-feira, na Catedral de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA Missa dos santos óleos realizada na manhã desta sexta-feira, na Catedral de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA Missa dos santos óleos realizada na manhã desta sexta-feira, na Catedral de Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

Momento também reafirma união entre os padres

Além da unção, outro momento importante da missa dos santos óleos é a renovação dos votos sacerdotais, feita por todos os presbíteros da Arquidiocese.

Para isso, os padres são convidados a, em conjunto, participar da missa comandada pelo arcebispo e relembrar os compromissos que assumiram com a comunidade católica.

Na manhã desta sexta-feira, 28, estiveram presentes cerca de 300 padres, de todos os 31 municípios que fazem parte da Arquidiocese de Fortaleza. Um deles foi Severino Guedes, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará.

“Nós viemos para celebrar com o bispo a renovação dos nossos votos sacerdotais, do nosso compromisso de seguir os ensinamentos de nosso senhor e na unidade com o bispo, obedecer às orientações do santo padre, o papa, e a nossa vivência também como irmãos. Nós não podemos viver separados. O evangelho é que nos une, e no evangelho de hoje o nosso senhor nos chama a viver também a fraternidade entre nós e nos amarmos como irmãos.”

Missa foi a primeira dos santos óleos presidida pelo novo arcebispo de Fortaleza

A missa dos santos óleos celebrada na manhã de ontem, 28, na Catedral Metropolitana era mais uma das muitas estreias que o novo arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, terá até o fim do ano. Ele assumiu a Arquidiocese de Fortaleza em dezembro de 2023 e comandou pela primeira vez a unção dos óleos.

“Não existe nada melhor, eu imagino, do que um pai, uma mãe chegar em casa e encontrar os seus filhos. A mesma coisa acontece quando o bispo encontra o seu presbitério. É um momento de renovação, de unidade, é um momento de comunhão, é um momento de profundo amor, de partilha por esse presbitério que nós formamos e ordenamos para que a palavra de Deus possa chegar ao coração de todos”, afirma o líder da Arquidiocese da Capital.

Se por um lado dom Gregório presidia sua primeira missa dos santos óleos, o arcebispo emérito de Fortaleza, dom José Antônio, também participava da celebração, mas desta vez como fiel.

“Como todo ano é, seja que a gente presida como arcebispo, seja que a gente como fiel participe, é um momento muito forte de espiritualidade e de vida, porque entramos no tríduo pascal e vivemos essa grande expressão que é o resultado da obra de Jesus”, comenta o padre.

“É sempre uma imensa alegria. Não importa se eu estou aqui ou lá. No corpo um é olho, outro é ouvido, outro é boca, outro é mão, mas tudo só tem sentido porque é um corpo”, diz dom José Antônio.



Confira a programação da Semana Santa na Arquidiocese de Fortaleza

Quinta-feira Santa (28/3)

8h – Missa dos Santos Óleos

18h30min – Ceia do Senhor / Lava-pés

Sexta-feira da Paixão (29/3)

9h – Ofício de Leituras e Laudes

15h – Celebração da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo (30/3)

9h – Ofício de Leituras e Laudes

20h – Solene Vigília da Páscoa Senhor

Domingo de Páscoa (31/3)

9h, 11h, 17h e 19h – Missa da Páscoa do Senhor

Confira as datas e horários das missas em outras paróquias no site da Arquidiocese.



Terminais rodoviários de Fortaleza esperam fluxo de 30 mil passageiros na Semana Santa

Com o início do feriado prolongado da Semana Santa, um crescente fluxo de pessoas no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, foi registrado na manhã de ontem, 28. Ao todo, 383 viagens extras foram disponibilizadas pelas empresas de ônibus para atender à demanda de passageiros durante o período.

Segundo a Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários de Fortaleza, cerca de 34.118 passageiros deverão embarcar pelos terminais da Capital, entre os dias 27 e 31 de março, com destinos intermunicipais e interestaduais.



Leia mais Semana Santa: Ceará terá aumento de 10% no efetivo policial

Sexta-feira Santa: veja o que funciona em Fortaleza durante o feriado

Sexta-feira Santa: entenda as tradições do feriado nacional

Semana Santa: Arquidiocese divulga programação da Catedral Sobre o assunto Semana Santa: Ceará terá aumento de 10% no efetivo policial

Sexta-feira Santa: veja o que funciona em Fortaleza durante o feriado

Sexta-feira Santa: entenda as tradições do feriado nacional

Semana Santa: Arquidiocese divulga programação da Catedral

Comparado a 2023, o número representa um aumento de 9% na quantidade de pessoas que viajarão para municípios cearenses ou de outros estados. Newton Fialho, gerente da Socicam, aponta que 8.281 usuários passarão pelos terminais durante o dia.

Daiane Rodrigues, de 34 anos, era uma das passageiras que aguardavam o horário do ônibus com destino a Itapipoca na manhã desta quinta-feira, 28. Ela contou que trabalha em Fortaleza, mas costuma passar feriados no município da região Norte do Estado. “Eu vou para descansar, ficar com a minha família e aproveitar o feriadão.”

Eva Silva, de 45 anos, também estava no local e afirmou que vai aproveitar o período para visitar a família na cidade de Catarina, a 403 quilômetros de Fortaleza.

Movimentação de pessoas na Rodoviária Engenheiro João Thomé, na manhã desta sexta-feira, 28, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal Movimentação de pessoas na Rodoviária Engenheiro João Thomé, na manhã desta sexta-feira, 28, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal Movimentação de pessoas na Rodoviária Engenheiro João Thomé, na manhã desta sexta-feira, 28, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal Movimentação de pessoas na Rodoviária Engenheiro João Thomé, na manhã desta sexta-feira, 28, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

Semana Santa: Principais destinos no feriado

No Ceará, os destinos mais procurados são Sobral, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Canindé e Quixadá. Já entre os pontos interestaduais, estão Recife (PE), Natal (RN), Mossoró (RN), Teresina (PI) e João Pessoa (PB).

Margarida Jordão, de 74 anos, esperava o ônibus com destino a Natal, onde passará o feriado e estenderá a viagem até quarta-feira, 3. A idosa afirmou que aproveitará o tempo para passear, rezar e descansar.

Já Maria Analice, 21 anos, e Francisco Zacarias, 27 anos, viajaram juntos a Juazeiro do Norte, após passarem 22 dias no município de Trairi para visitar a família.

Apesar de seguirem para Juazeiro, o casal passará pouco tempo na cidade, pois logo em seguida irá, pelo Aeroporto Regional do Cariri, a Brasília, onde moram atualmente. A dupla escolheu o itinerário pelo valor da viagem até a capital federal sair mais em conta.

Parte dos passageiros que estavam na Rodoviária Engenheiro João Thomé estavam saindo de Fortaleza e seguindo viagem para outros destinos dentro ou fora do Estado. Porém, algumas pessoas também estavam chegando à Capital.

É o caso do estudante Vinícius Abreu, de 23 anos, que é de Fortaleza, mas estuda Medicina em Sobral. O universitário relatou que passará o feriado com a família e também aproveitará a praia em Beberibe.



Segundo a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), o número de viagens extras disponibilizadas pelas empresas poderá aumentar dependendo da demanda. Até o fim do feriado, estima-se que, somando as viagens normais e extras, 1.895 viagens deverão ser realizadas durante os cinco dias, representando um aumento de 25% no número de viagens normais.