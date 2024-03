Capital mantém vacinação no feriadão da Semana Santa

Foto: Samuel Setubal A meta é vacinar 90% do grupo prioritário até 31 de maio

Dois postos de saúde de Fortaleza vão abrir exclusivamente para vacinação durante o feriadão da Semana Santa, que segue até amanhã, domingo, 31. As unidades são os postos Mattos Dourado (rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz) e Irmã Hercília Aragão (rua Frei Vidal, 1.821 - São João do Tauape). O atendimento ocorre das 8h às 16h30min.

Desde quinta-feira, 28, o posto de saúde Mattos Dourado já atua exclusivamente com a aplicação de vacinas. O local tem recebido público considerável, mas o atendimento tem sido sem longas filas de espera. Aproveitando a folga do feriado, a maioria são pais levando bebês e crianças para completar o esquema vacinal.

Um deles foi o casal Gilvan e Cristina Furtado, mineiros que moram há dez anos em Fortaleza. Além de imunizar a filha Isabela, de um ano, com as vacinas anuais e contra a febre amarela, eles ainda aproveitaram a atual campanha para se vacinar contra a gripe.

"O Ceará não é endêmico para a febre amarela, mas no meio do ano pretendemos visitar nossos parentes no Sudeste, onde é muito importante ter essa vacina. Já a da gripe é nosso papel como pais levar nossas crianças, e nós mesmos, todo ano para vacinar. É uma campanha anual, justamente para mantermos nossa proteção contra os vírus que se atualizam", pontua Gilvan Furtado, que trabalha como pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Ceará.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Fortaleza recebeu no início de março cerca de 254 mil doses de imunizantes contra a influenza (gripe). Segundo a pasta, a meta é vacinar cerca de 90% do público alvo até 31 de maio.

Na última campanha, durante o ano de 2023, foram aplicadas 707.519 doses da vacina contra a influenza na Capital. Desse total, 635.852 foram entre os meses de março e outubro, nos grupos prioritários, atingindo 66% do público-alvo.

Além das vacinas de rotina, estão sendo disponibilizadas doses contra a Covid-19, influenza e raiva humana. (Lara Vieira)





Confira as vacinas disponíveis:

Crianças: BCG; Hepatite B; Rotavírus; Pentavalente; VIP (Vacina Inativada contra a Poliomielite; Pneumocócica; Meningocócica C; DTP (Tríplice Bacteriana); Hepatite A; SCR (tríplice viral); VOP (Vacina Oral contra a Poliomielite); Varicela e Febre Amarela; Influenza

Adolescentes: HPV; Meningocócica ACWY; Hepatite B; dT;

Adultos e idosos: Hepatite B; dT; SCR (tríplice viral);

Gestantes: Hepatite; DTPA





Mesmo sem portar o cartão de vacinação, Paulo César Bezerra, 65, foi ao posto verificar se precisaria tomar alguma outra vacina para completar seu esquema vacinal. Felizmente, com o documento de identidade e CPF, o idoso conseguiu tomar o imunizante da Influenza.

"Isso tem que ser uma prioridade, principalmente para pessoas como eu que já estamos com uma idade avançada e por que sempre tá aparecendo novos vírus. O importante é a nossa saúde. Eu vejo que todos os meus amigos se vacinaram e eu venho também", comentou, bem humorado.

Imunização contra a Covid-19

A vacinação com a 1ª dose contra a Covid-19 está disponível para crianças a partir de 6 meses. Para a 2ª dose, é importante verificar o prazo definido no cartão de vacinação. Já a 3ª dose é destinada a crianças de 6 meses a 4 anos que completaram o esquema primário.

Além disso, existe uma categoria bivalente para pessoas acima de 12 anos que receberam apenas uma dose há quatro meses e fazem parte da população prioritária. Nesse grupo, os idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas devem receber uma dose a cada 6 meses.

Enquanto aqueles com comorbidades, residentes em instituições de longa permanência, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, população privada de liberdade (maiores de 18 anos), adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, pessoas em situação de rua, com deficiência permanente e trabalhadores da saúde devem receber uma dose a cada 12 meses.