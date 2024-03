Raio encontra 25 kg de drogas em teto de apartamento

Foto: divulgação/PMCE  Material apreendido pelos policiais do Raio em Sobral

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará, apreendeu 25 quilos de entorpecentes e outros materiais escondidos em um apartamento no município de Sobral, a 234 quilômetros de Fortaleza. Entre as drogas havia cocaína, maconha e crack, além de munições. As drogas estavam escondidas no teto do imóvel.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 11 horas de quinta-feira, 28, chegou a denúncia sobre o paradeiro de uma bicicleta roubada no dia anterior. Os policiais foram ao endereço indicado, em um condomínio residencial no bairro Caiçara, onde foram iniciadas as buscas.

No local foram encontrados 23,1 kg de cocaína, 1,43 kg de crack e 805 gramas de maconha. O forte odor teria indicado a presença dos entorpecentes, segundo a descrição dos policiais.

Também foram achadas 12 munições de calibre .32, balança de precisão, faca, tesoura, giletes, uma capa de colete balístico. Duas mochilas também foram recolhidas.

Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sobral onde houve instauração de inquérito. A bicicleta, que era o alvo inicial da busca, não foi encontrada. Ninguém foi preso.

No município de Baturité, a 93 km da Capital, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos de furto qualificado com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), que visualizou os dois homens invadindo um estabelecimento comercial no bairro Centro durante a madrugada desta sexta-feira, 29.

Policiais foram até o local e realizaram uma abordagem e apreenderam uma quantia em dinheiro. Os dois foram encaminhados à delegacia para realização do procedimento necessário.

Em Quixadá, a 163 km de Fortaleza, também houve ação ostensiva. A Polícia Civil capturou quatro armas de fogo e prendeu uma pessoa suspeita de ameaça. O homem de 63 anos tem antecedentes por extorsão, disparo de arma de fogo e ameaça.

O crime aconteceu no ano de 2022 em Choró, a 166 km da Capital. Foi expedido mandado de prisão para o acusado, que foi cumprido na quarta-feira, 27.