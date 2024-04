Ceará tem segundo mês de chuvas acima da média

Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-03-2023:Chuvas na Avenida Aguanambi. (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo)

Pouco antes do fechamento dos registros pluviométricos do segundo mês da estação chuvosa, o Ceará chega ao dia 31 de março com acumulado de 241,2 mm de chuvas no mês, índice que ultrapassa a média esperada para o período (206,5 mm), conforme dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Somado a fevereiro, esse é o segundo mês de 2024 que o Estado supera o volume histórico mensal de precipitações. Índice é positivo frente a prognósticos anteriores. Com as chuvas totalizadas dos últimos dias, o Estado teve um desvio de 16,8% do índice esperado.

Só entre 7 horas do sábado, 30, e 7 horas deste domingo, 31, choveu em 119 municipios cearenses. Maiores chuvas nesse intervalo de tempo foram observadas em Limoeiro do Norte (111 mm), seguido por Amontada (98 mm), Acopiara (94 mm), Jaguaretama (87 mm) e Banabuiú (86 mm).

Já entre a sexta-feira, 29, e o sábado, foi observada a maior precipitação do mês, com uma média diária de 24,4 milímetros (mm), conforme indicaram os índices preliminares no calendário de chuvas da Funceme.

O Ceará já vinha de um resultado positivo em fevereiro, quando foram observados 230,5 mm de chuvas no mês, superando a média histórica mensal (121,3 mm). Aquela foi a maior marca identificada no primeiro mês da estação chuvosa desde 2020, em que houve registro de 191,5 mm.



Os resultados dos dois meses são positivos, se considerado o prognóstico para 2024 divulgado em janeiro pela Funceme. O órgão apontou que havia 45% de probabilidade do Estado registrar chuvas abaixo da média entre fevereiro e abril deste ano. Se abril for menos chuvoso que os dois meses anteriores e alterar o acumulado, a informação da Funceme ainda poderá se confirmar.

Precipitações também tiveram impacto no aumento do volume da água dos açudes cearenses. Segundo dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), atualizados até as 18h57min deste domingo, já são 32 reservatórios sangrando no Ceará. Dois a mais que o registro do último sábado.

Os dois novos açudes que atingiram 100% da capacidade foram o Itapebussu, em Maranguape, e o São José I, em Boa Viagem.

Para se ter uma ideia, no dia 1° de março apenas sete reservatórios sangravam no Estado, sendo eles: Acaraú Mirim (Massapê), Forquilha (Forquilha), Patos (Sobral), Santa Maria de Aracatiaçu (Sobral), Santo Antônio de Aracatiaçu (Sobral), São Pedro Timbaúba (Miraíma) e Germinal (Pacoti).

Já no dia 1° de fevereiro só o açude Germinal sangrava, de acordo com dados disponibilizados pela Cogerh. Quanto às regiões hidrológicas do Ceará, a de melhor volume contabilizado até a noite deste domingo é a do Litoral, com 98,56% de 181,33 hm³ da capacidade. Em seguida vem a de Coreaú, com 96,86% de 292,42 de hm³, e Acaraú, com 86,56% de 1.707,77 hm³ da capacidade.

Se analisado o ínicio de março, as mesmas regiões apresentavam 80,99%, 85,88% e 78,62% da capacidade atingida no dia 1° daquele mês, respectivamente. Já no dia 1° de fevereiro último, o índice era de: Litoral (63,54%), Coreaú (65,23%) e Acaraú (70,89%).

Regiões hidrológicas e os cinco maiores percentuais de capacidade atingida até este domingo, 31: