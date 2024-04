Rebatizada há 10 anos, praça ainda é conhecida por nome que homenageia ditadura

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 30-03-2024: Praça Dom Hélder Câmara. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

Placas espalhadas pela área mostram o nome do equipamento: Praça da Paz Dom Hélder Câmara. Não é assim, contudo, que ela é conhecida por frequentadores. Construído na Praia do Futuro, em Fortaleza, o espaço público foi rebatizado há mais de dez anos, mas ainda é lembrado como Praça 31 de Março— primeira alcunha dada e que serviu de homenagem à data oficial de instalação do regime militar no Brasil. O período ditatorial completou 60 anos neste domingo, 31.

Reportagem do O POVO de 31 de dezembro de 1976 descreveu o processo das obras do logradouro, situado a oeste com a avenida Dioguinho e a leste com a avenida Zezé Diogo. Na época, projeto foi divulgado como uma ação que buscava "dotar o Município de mais equipamentos de lazer". Espaço seria entregue para a população no ano seguinte, sem que o seu nome causasse estranhamento.

Batizada de "Praça 31 de Março", o local homenageava o dia do golpe militar que implantou a ditadura no Brasil em 1964. Em 2013, foi revogado o dispositivo de nomeação e a praça foi rebatizada. A alteração, contudo, só foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) em abril de 2014.

O nome de "Praça da Paz Dom Hélder Câmara" foi proposto pelo então vereador João Alfredo (Psol) através de projeto de lei. Fez homenagem ao cearense, morto em 1999 aos 90 anos, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Ele teve destacada atuação em favor dos direitos humanos e justamente grande opositor e opositor do regime militar brasileiro que vigorou de 1964 a 1985.

Apesar da homenagem ao religioso, a troca parece não ter sido percebida por frequentadores do local. A professora Maria Jane, 64, mora há mais de 40 anos no bairro e ainda chama a praça de "31 de Março". Ela confessa ter tomado conhecimento do nome novo, mas diz que ele "não pegou".

"Não pegou, ninguém reconhece. Colocaram uma placa, mas ninguém identificou como Dom Hélder, não funcionou, não foi aceito (...) O povo não é politizado, eles não sabem o que significa essa data, sabe nem o que é. Então pra eles tanto faz esse nome como outro qualquer, eles não entendem, não tem significado", pontua a professora, que utiliza a praça para caminhadas.

Já para os moradores mais jovens da região, o nome atual até surpreende. É o caso da bartender Ana Laís, 21, que reside há um ano na área e usa o espaço para passear com a namorada e o cachorro do casal. Ela confessa que chama a praça ainda pela denominação antiga e, após descobrir a troca, diz apoiar a mudança: "Seria bom as pessoas conhecerem (a praça) pela história".

Ao lado da jovem, sua namorada, Ester Diaz, 19, também relata chamar o espaço por "31 de Março" ou ainda "Praça da Praia do Futuro". "Seria interessante algo que contasse essa história. Acho que ninguém sabe desse nome, pouquíssimas pessoas devem saber e é muito mais interessante por conta da história. Esse novo nome seria uma mudança até para dar mais significado ao que é aqui".

Uma outra explicação pode estar no fato de existir próximo dali uma comunidade que também se chama 31 de Março. A associação é apontada pelo técnico de informática Paulo Ricardo, 20, que mora na região desde que nasceu. "Eu sei que o técnico de informática, afirmando ainda não se importar com os motivos da troca do nome.

Histórico da praça:

1976: Sancionada a Lei nº 4.734, que batizava de "31 de Março" o equipamento;

2009: Projeto de lei proposto pelo vereador João Alfredo (PSOL) propõe trocar o nome do logradouro para Dom Hélder Câmara;

2013: Sancionada a Lei nº 10.009, revogando dispositivo que nomeava o espaço;

2014: Revogação do nome foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e praça passa a se chamar Dom Hélder Câmara.