O Mercado AlimentaCE, espaço gerido pela Secretaria da Cultura do Ceará em parceria com o Instituto Mirante, foi fundado em 30 de março de 2022, junto com a Estação das Artes. De acordo com Marina Araújo, diretora do equipamento, além dos estandes de restaurantes, o AlimentaCE ainda realiza trabalho de pesquisa para explorar mais das tradições alimentares do Estado.

"Nesse processo, catalogamos essas tradições para criar um inventário detalhado desse aspecto da nossa cultura. Dessa forma, conseguimos disseminar esse conhecimento para outros lugares e de outras maneiras, como por exemplo, através de festivais", explica

a gestora.

Em dois anos, a equipe do Mercado AlimentaCE percorreu mais de 10 mil quilômetros em 12 das 14 macrorregiões do Ceará. Já na Estação das Artes, em Fortaleza, foi ultrapassada a marca de 30 mil

pedidos servidos.

Ao longo da programação do aniversário, ainda foi realizada uma apresentação de aula-show de Baião de Todos para o público, com degustação

no final.