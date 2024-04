CEI no Canindezinho atenderá 116 crianças de 6 meses a 3 anos

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,03.04.2024: Prefeito Sarto inaugura novo CEI no Canindezinho.

Novo Centro de Educação Infantil (CEI) Rita de Cássia Lima Barbosa, que foi inaugurado no bairro Canindezinho, em Fortaleza, ontem, 3, pela Prefeitura de Fortaleza, é composta por berçário e deve atender 116 crianças de 6 meses a 3 anos de idade. Ao todo, foram investidos R$ 5 milhões no equipamento.

As obras incluíram a instalação de salas de aula, banheiros com acessibilidade, cozinha, refeitório, fraldário, lactário, dentre outros espaços. No projeto, também foi entregue uma área de lazer com playground, solarium e Sala de Inovação e Tecnologias. Este é o 31º Centro de Educação Infantil com berçário entregue pela gestão municipal, segundo a Prefeitura.

De acordo com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), o objetivo é entregar 50 equipamentos deste formato até o fim da gestão, prevista para dezembro deste ano. “A gente vai fazendo na medida que o orçamento da prefeitura permitir. Esta semana, na Cidade Jardim II, um Centro de Educação Infantil e uma Escola de Tempo Integral. Este é um ano de muitas entregas”, disse.

A titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), Dalila Saldanha, destacou que o espaço infantil visa auxiliar pais e responsáveis na adaptação e formação das crianças. “É a primeira vez que Fortaleza tem, na etapa creche, os berçários. Os bebês entram com seis meses, e a família precisa estar presente nesse processo. Temos mais 14 centros encaminhados para entregar, e a expectativa é superar a meta dos 50”, comenta.

Segundo a coordenadora interina do CEI Rita de Cássia Lima Barbosa, Margarida Estevam, a unidade já estava em funcionamento desde fevereiro deste ano. Segundo a coordenadora, as primeiras semanas foram importantes para uma adaptação das crianças e também da equipe de profissionais.

"Algumas se mostraram mais agitadas e até tinham rejeição alimentar. Em alguns casos, chegaram a ser liberadas mais cedo, especialmente se não estavam se alimentando e chorando constantemente. Mas, felizmente, não temos mais precisado fazer isso”, esclarece Margarida.

Cada sala da unidade conta com duas professoras e uma assistente. Atualmente, há oito crianças que integram a turma de berçário do CEI.

Um dos alunos da Instituição é Ian Lorenzo, de 7 meses, que acompanhou a inauguração da unidade educacional no colo do pai, Antônio Islandson, 25. Sendo seu primeiro filho, Antônio relata a felicidade de vê-lo se desenvolver ao lado de outras crianças.

“É um meio de formalizá-lo na sociedade e para ele se desenvolver ainda mais. Estou muito feliz, porque também fica perto de casa e ajuda no sentido de deixar e buscar. Que pra frente venha ainda mais frutos positivos”, disse o pai.

Trabalhadora autônoma, Elenilce Silva, 31, têm dois filhos matriculados na unidade: Eloá, de um ano; e Vinicius, de dois. Ela conta que a educação integral tem dado grandes benefícios nos filhos, principalmente na caçula. "Ela está comendo bem, por que antes ela não queria comer sozinha. Inclusive, ela já fala algumas coisas e quase o nome dela", conta a mãe.

Com os filhos passando o dia na unidade educacional, Elenilce relata que pode focar nas atividades profissionais. "Eu trabalho em casa junto com meu esposo, então também é muito bom para mim", conclui.



As obras do CEI também abrangeram a instalação de piso intertravado na Rua Cinco, em frente à unidade. Além do novo equipamento de educação infantil, o bairro Canindezinho recebeu, em dezembro passado, dois equipamentos de educação requalificados: a Escola Municipal Padre Antônio Monteiro da Cruz e o Centro Educacional Infantil Zilda Arns Neumann. Os espaços atendem 1.358 estudantes, do 1º ano do ensino fundamental ao 9º ano, e 158 alunos, do infantil II ao V, respectivamente.



