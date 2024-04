Operação Semana Santa registra mesmo número de assassinatos de 2023

Foto: Divulgação SSPDS Balanço da operação Semana Santa 2024 foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 3

O Ceará manteve a quantidade de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), durante a operação "Semana Santa 2024", em relação ao mesmo período do ano passado. Foram registrados 25 casos, número de CVLIs igual aos dos anos de 2023 e 2009. A operação aconteceu das 18 horas da quinta-feira passada, 28, até as 6 horas da manhã de segunda-feira, 1º de abril. O balanço foi divulgado pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ontem, 3.

Já os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) apresentaram redução de 21,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 258 registros em todo o Ceará. De acordo com a SSPDS, a redução de CVP é a menor durante a Semana Santa desde 2011, quando ocorreram 246 casos.

No ano de 2023, foram 327 CVPs, que são caracterizados como crimes de roubo, exceto o latrocínio, quando há roubo seguido de morte. O órgão aponta que no período do feriadão houve redução de 21,45% nos crimes de furto. Foram 326 ocorrências em 2024 contra 415 no ano anterior. Um resultado que apresenta a maior redução desde 2021, quando ocorreram 279 casos.

Houve diminuição de 60% no número de vítimas de crimes sexuais no Ceará. Neste ano, foram seis vítimas. Na Semana Santa do ano passado, foram 15. A SSPDS diz que esse é o menor índice desde 2009, quando foram registrados dez crimes sexuais no Ceará.

A SSPDS divulgou a participação de 5.171 agentes da Segurança Pública na operação. O trabalho foi realizado pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS.

Ao todo, foram escalados 4.352 policiais militares, 180 policiais civis, 504 bombeiros militares, 73 servidores da Perícia Forense (Pefoce) e 14 profissionais da Coordenadoria de Inteligência (Coin), seis da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e 42 da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS.

Prisão e apreensão em flagrante

Na Semana Santa houve aumento de de 10,04% nas prisões e apreensões no Ceará, de acordo com o balanço da SSPDS. No ano de 2024, ocorreram 252 capturas contra 229 ocorrências no ano passado.

Apreensão de armas de fogo tiveram aumento de 69,23%. Durante o feriadão, o aumento foi de 69,23% no número de armas de fogo apreendidas. Em 2024, no mesmo período, foram 66 apreensões e, em 2023, 39 apreensões.

Acidentes com mortes nas rodovias cearenses

A operação "Semana Santa 2024" do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMC), apresentou queda de 33,3% no número de acidentes com mortes em relação ao ano passado. Neste ano, foram quatro casos e, no ano anterior, seis.

O número total de acidentes nas rodovias estaduais cearenses apresentou queda de 7,4%. Foram registrados 25 casos neste ano contra 27 em 2023. Ao todo, 215 pessoas foram autuados por dirigir sob a influência de álcool no feriadão de 2024. No mesmo período do ano anterior, foram 189, um aumento de 13,8%.

Ações de salvamento

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) atuou em 3.859 prevenções aquáticas no Ceará durante a Semana Santa deste ano, e não houve morte por afogamento em áreas cobertas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).