13 postos de saúde de Fortaleza abrem hoje para vacinação

Foto: FÁBIO LIMA Vacinas poderão ser encontradas, nesse final de semana, em 13 postos da Capital

Um total de 13 postos de saúde das seis regionais de saúde de Fortaleza estará abertos para imunização da população das 8 às 16h30min de hoje. As vacinas ofertadas no Calendário Nacional, garantindo a imunização de crianças de todas as idades, adolescentes, adultos e idosos.

Os focos da campanha de vacinação é a prevenção de doenças já extintas para que não haja risco de retorno ao País como a Poliomielite. Ao dirigir-se aos postos de saúde, é necessário estar com um documento original com foto para se vacinar.

Quanto ao cartão de vacinação, a população pode acessar o documento virtualmente pelo aplicativo Mais Saúde Fortaleza – disponível para Android e IOS –, que na aba Vacinação, é possível visualizar as vacinas que já foram aplicadas e as que ainda estão pendentes.

Saiba quais postos estarão abertos neste fim de semana

Regional 1

Posto de Saúde Paulo Melo - rua Bernardo Pôrto, 297 | Monte Castelo

Posto de Saúde Carlos Ribeiro - rua Jacinto Matos, 944 | Jacarecanga

Posto de Saúde Maria Cirino - Rua da Saudade, 304 - 418 | Moura Brasil

Regional 2

Posto de Saúde Flávio Marcílio - avenida da Abolição, 4180 | Mucuripe

Posto de Saúde Paulo Marcelo - rua Vince e Cinco de Março, 607 | Centro

Posto de Saúde Irmã Hercília - rua Frei Vidal, 1821 | São João do Tauape

Posto de Saúde Rigoberto Romero - avenida das Graviolas, 195 | Cidade 2000

Regional 3

Posto de Saúde Humberto Bezerra - rua Hugo Vitor, 51 | Antônio Bezerra

Regional 4

Posto de Saúde Antônio Ciríaco - rua Gomes Brasil, 555 | Parangaba

Regional 5

Posto de Saúde Paracampos - rua Alfredo Mamede, 250 | Mondubim

Posto de Saúde José Walter - avenida João de Araújo Lima, 1631 | Prefeito José Walter

Regional 6

Posto de Saúde Mattos Dourado - rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 391 | Edson Queiroz

Posto de Saúde Monteiro de Moraes - av. Evilásio Almeida Miranda, 391 | Edson Queiroz

Vacinas disponíveis para crianças:

BCG; Hepatite B; Poliomielite (VIP – inativada e VOP - atenuada); Rotavírus; Pentavalente; Pneumocócica 10; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela; Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola); Varicela; Hepatite A; Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche); Papilomavírus humano (HPV) e covid-19.

Vacinas disponíveis para adolescentes:

Hepatite B; Dupla bacteriana (Difteria e Tétano); Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola); Papilomavírus humano (HPV) e Meningocócica ACWY (conjugada), conforme esquema vacinal e covid-19.

Influenza

Veja quem pode receber o imunizante contra a gripe neste primeiro momento da campanha:

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Idosos a partir de 60 anos

- Gestantes e puérperas (cartão da gestante ou exame de gravidez)

- Povos indígenas

- Professores do ensino básico ou superior (crachá com foto ou contracheque)

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso (crachá com foto ou contracheque)

- Trabalhadores portuários (crachá com foto ou contracheque)

- Forças de segurança e salvamento (crachá com foto ou contracheque)

- Forças armadas (crachá com foto ou contracheque)

- Pessoas em situação de rua

- Trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade (carteira do conselho, contracheque, declaração do serviço de saúde em Fortaleza ou crachá com foto)

- População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentes da idade (doenças: respiratória crônica, cardíaca crônica, renal crônica, neurológica crônica, além de diabetes, imunossupressão, obesidade grave, transplantados e portadores de trissomias) - apresentar exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica com até seis meses

Atendimento nas Farmácias Polo

Neste sábado, quatro farmácias também estarão em funcionamento, conforme relação abaixo:

Posto de Saúde Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga)

Posto de Saúde Flávio Marcílio (Av. da Abolição, 4180 - Mucuripe)

Posto de Saúde Rigoberto Romero (Av. das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

Posto de Saúde Paracampos (Rua Alfredo Mamede, 250 - Mondubim)



Serviço

Vacinação

Data: 06/04

Horário: 8h às 16h30min