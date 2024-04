Obras do Vila do Mar param após incêndio e vandalismo em canteiro

Foto: FÁBIO LIMA TRECHO onde as obras do Vila do Mar foram interrompidas

As obras de urbanização da segunda etapa do projeto Vila do Mar, no bairro Cristo Redentor, foram paralisadas após, na manhã de quinta-feira, 4, uma retroescavadeira ser incendiada. Durante a noite, materiais como sacos de cimento foram furtados e o canteiro de obras, vandalizado. Além disso, objetos como sofá e pedaços de madeira foram deixados no local numa tentativa de criar uma barricada.



Na manhã de ontem, o prefeito José Sarto (PDT) visitou as obras acompanhado de Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), que é responsável pela obra. O secretário contou que um profissional operava a retroescavadeira quando o maquinário foi atacado, obrigando-o a fugir correndo. Já durante a noite, os trabalhadores teriam sido expulsos do local por criminosos. Por isso, a empresa responsável pela obra acionou as forças de segurança para retirar alguns dos equipamentos do local. “A gente vai precisar de um pouco mais de alguns dias para retomar o ritmo normal de obra novamente”, afirmou Dias.



Quando O POVO chegou ao trecho, na manhã de ontem, algumas pessoas retiravam materiais do canteiro, a exemplo de telhas. Algumas pessoas demonstraram incômodo com a equipe de reportagem, afirmando que não queriam ser fotografados.

O POVO ouviu um morador da região, que pediu para não ser identificado, que afirmou que pessoas que residem no trecho criticam a demora e a má qualidade dos materiais usados na obra em comparação aos de outros locais. Os ataques, portanto, seriam uma espécie de protesto dos moradores.



No local, Sarto teceu fortes críticas ao Governo do Estado, ressaltando que a segurança pública é de responsabilidade do Estado. “É um absurdo o que está acontecendo com a segurança pública de Fortaleza. Nós viemos aqui para, primeiro, estar presente junto com a população, ouvindo críticas — aqui no Pirambu, tem muita coisa feita, mas tem muito a fazer”.



Sarto também cobrou ações enérgicas do Estado na segurança. “A gente tá cansado de falação. ‘Ah, vamos fazer projeto para garantir celular’. Faz um pacotão de mídia para lançar um aplicativo que já existe. O que a gente quer é ação urgente. Antes, a desculpa é que não havia alinhamento com o Governo Federal. Hoje, o Governo Estadual e o Governo Federal são do mesmo partido”, afirmou Sarto, que acrescentou que, até uma resposta ser dada pelo Governo do Estado, a Guarda Municipal atuaria no local para preservar a integridade dos trabalhadores.



Até o momento, nenhum suspeito dos atos de vandalismo foi preso. Também não há informações sobre as motivações dos crimes. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que a Polícia Civil investiga o caso. “Na ocasião, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionada para debelar chamas em um veículo”, disse nota da pasta. “A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também esteve no local e realizou diligências na região”. Sarto qualificou a resposta da SSPDS como “lacônica”.



O trecho onde a obra é realizada vai da Avenida Pasteur até a Rua Santa Rosa e tem um total de 620 metros de extensão. As intervenções incluem finalização de nova pavimentação, instalação de mobiliários urbanos e a construção de um novo calçadão a ser integrado ao já existente no Vila do Mar, de forma a integrar desde a Areninha do Pirambu até o projeto Beira-Rio. A Prefeitura estima que cerca de 75% da obra já foi finalizada e que a entrega ocorrerá no segundo semestre deste ano. (Com informações de Kleber Carvalho/Especial para O POVO e Júlia Duarte).