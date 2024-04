Operação no Centro apreende grupo suspeito de integrar facção e recaptura foragido

Foto: Divulgação/ Polícia Civil Polícia Civil do Estado realiza operação para recapturar foragido

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), junto à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), deflagrou uma operação na manhã desse sábado, 6, no Centro de Fortaleza. O intuito da ação foi capturar um grupo criminoso com registro de tráfico de drogas, posse de arma de fogo.

Foram capturadas cinco pessoas, sendo quatro adultos e um adolescente, todos envolvidos em atividades criminosas na Capital. Os alvos foram apreendidos em três ações distintas.

Sob a posse do grupo, foram encontradas armas, drogas, duas bicicletas, motocicletas com registro de roubo e celulares. Todos os itens ficaram em posse da Polícia Civil.

Na ação, os agentes também recapturaram um homem de 22 anos, que estava foragido da unidade prisional desde o último dia 11 de março. O preso, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo a pessoa, foi localizado na companhia de mais duas pessoas. Ambos com 21 anos de idade e um deles com passagem pela Polícia por porte ilegal de arma de fogo.

Com o grupo, os agentes apreenderam cinco motocicletas com registro de roubo, um equipamento utilizado para bloqueio de rastreador, uma bicicleta, uma arma de fogo, munições, 12 aparelhos celulares, entorpecentes, capacetes, bem como documentos e itens para comercialização de entorpecentes.

Os três homens foram encaminhados à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram autuados em flagrante por associação criminosa, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda na manhã deste sábado, agentes da Polícia Civil, cumpriram um mandado de prisão contra um homem de 20 anos, que possui passagem pela Polícia por roubo. No momento da deflagração, o suspeito estava em posse de uma bicicleta e um celular com registro de roubo.

Com base nisso, além da decisão judicial a ser cumprida, o detido foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

Os policiais civis também apreenderam um adolescente de 17 anos por conduta suspeita; ele estavam em posse de entorpecentes. Ele foi conduzido ao DHPP, onde um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas foi firmado em seu desfavor.

Com o resultado desta operação, cinco pessoas foram colocadas à disposição da Justiça. A ação e as prisões decorrem de uma investigação da Polícia Civil que está em andamento na 11ª Delegacia de Homicídios.