Docentes da UFC, UFCA e Unilab deflagram greve a partir de 15 de abril

Foto: Samuel Setubal/O POVO Professores estão pedindo recomposição salarial

Docentes da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) deflagraram greve a partir do próximo dia 15 de abril. Categoria reivindica recomposição salarial. O placar foi de 360 votos favoráveis a greve, 18 contrários e quatro abstenções.

Na UFC, foram 262 votos a favor, 11 contra e 4 abstenções. Na UFCA, 53 a favor, 7 contra e nenhuma abstenção. Foram 45 votos a favor na Unilab, que não teve votos contrários nem abstenções. A proposta salarial do Governo Federal para 2024 foi de reajuste zero.

Deliberação ocorreu em assembleia geral realizada nesta terça-feira, 9, nos jardins da Reitoria da UFC com a participação das entidades do Interior de forma remota.

O POVO entrou em contato com o Ministério da Educação (MEC) para uma posição sobre a greve dos professores. A resposta foi o seguinte: “O MEC vem envidando todos os esforços para buscar alternativas de valorização dos servidores da educação, atento ao diálogo franco e respeitoso com as categorias. No ano passado, o governo federal promoveu reajuste de 9% para todos os servidores. Equipes da pasta vêm participando da mesa nacional de negociação e das mesas específicas de técnicos e docentes instituídas. E, ainda nessa semana, conduzirão reunião da mesa setorial que trata de condições de trabalho.”



Categoria reivindica reajuste de 22,71% dividido em três anos (aproximadamente 7% em 2024, 2025 e 2026), enquanto o oferecido pelo governo é 9% fracionado em duas vezes (2025 e 2026), com a primeira parcela paga só no próximo ano.

A greve dos professores de universidades federais no Ceará segue mobilização nacional para campanha salarial aprovada pela Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes). No dia 20 de março, docentes cearenses já haviam aprovado indicativo de greve.

Além da questão salarial, também são reivindicadas outras pautas como a "equiparação de benefícios entre servidores dos três poderes, revogação de medidas atacando o funcionalismo público, recomposição do orçamento das universidades federais e equidade de direitos para servidores aposentados".

Irenísia Oliveira, presidenta do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc), afirma que a greve "demonstra um ponto de limite de perdas". "Nós tivemos perdas muito grandes desde Temer e Bolsonaro. Foram perdas acumuladas. Já tínhamos algumas perdas anteriores, que se intensificaram", situa.

Segundo a professora, há uma expectativa dos docentes e outras categorias da educação de recompor essas perdas. "Participamos fortemente do movimento pela democracia", salienta. "Estamos envolvidos em reafirmar e reconstruir a democracia no país. A educação tem um papel fundamental para isso. Mas ela não pode cumprir as suas funções adequadamente sem condições de salário".

A presidenta da Adufc salienta que reajuste zero representa perda salarial. "Significa redução de salário. não é nem cogelamento, é congelamento nominal. Mas sabemos que do ponto de vista do poder de compra, que é o que importa, é perda mesmo. Estamos cansados de perder", explica.

No primeiro da greve, a categoria deve definir o grupo que irá compor o comando de greve. "A cada proposta que venha, será apresentada à assembleia, que decide se é suficiente para o retorno ou não', explica.

Durante o período de greve, será desenvolvido um conjunto de atividades, como manifestações, aulas públicas e debates.

Os servidores técnico-administrativos da UFC, UFCA e Unilab já haviam deflagrado greve no dia 15 de março. Categoria também reivindica reajuste salarial, bem como a revisão do plano de cargos e carreiras.