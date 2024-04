Grupo criminoso teria movimentado R$ 33 mi

Foto: Divulgação Bens apreendidos pela Ficco durante operação

Na manhã de ontem, 9, ocorreram novos desdobramentos da operação Extramuros, que, na última sexta-feira, 5, já havia prendido um homem apontado como um dos idealizadores e chefes de um grupo criminoso cearense que traficava drogas provenientes da Bolívia. Ontem, mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos pelas polícias Federal e Civil em dez municípios de seis estados. Ao todo, foram deferidos 13 mandados de prisão e autorizadas buscas e apreensão em

44 endereços.

As ações ocorreram em Fortaleza, Camocim (Litoral Oeste do Estado) Trairão-PA, Rondon-PA, Açailândia/MA, Várzea Grande/MT, Fernandópolis/SP, Foz do Iguaçu/PR, Caruaru/PE e Olinda/PE. Entre os presos estava um advogado, cujo mandado foi cumprido em Várzea Grande.

Na segunda-feira, 8, já haviam sido presos dois médicos, nos municípios de Garça/SP e de Novo Itacolomi/PR, suspeitos de lavarem o dinheiro do grupo criminoso. Além dos mandados, imóveis e veículos pertencentes aos integrantes da organização criminosa foram sequestrados pela Polícia. Também na segunda, o veículo de um suspeito foi apreendido no bairro Edson Queiroz e dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Brasileia/AC. De acordo com a PF, o grupo movimentou mais de R$ 33 milhões em suas contas bancárias.

Na sexta-feira, havia sido preso Francisco Jefferson Silva de Paula, de 36 anos, o homem apontado como chefe da organização criminosa. Ele foi preso em um shopping de Fortaleza. Mandado de busca e apreensão também foi cumprido em um condomínio de alto padrão onde Francisco Jefferson morava, assim como dois veículos, relógio e celulares dele foram apreendidos.

Na mesma sexta, também foi preso Francisco Thiarlle Oliveira Batista, de 34 anos, outro suspeito de integrar a organização. Os nomes dos demais suspeitos não foram divulgados pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco), que é responsável pela investigação.