Prefeitura entrega 15 novos veículos para assistência social

Quinze novos veículos de Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (Mobsuas) foram entregues, nessa quinta-feira,11, pela Prefeitura de Fortaleza, para serem distribuídos pelos principais serviços de Assistência Social. O evento foi realizado na sede da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

Destes 15, seis carros estarão a serviço dos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), sete para as organizações sociais e dois para as equipes do Cadastro Único no Município.

As organizações da sociedade civil que foram contempladas com a emenda são cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social e atendem pessoas em situação de vulnerabilidade em áreas de atenção. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, participou da solenidade.

São elas Instituto de Assistência e Proteção Social; Instituto Parque Universitário; Instituto de Arte e Cidadania do Ceará; Centro de Formação e Inclusão Social Nossa Senhora de Fátima; Instituto Maria da Hora, Associação de Moradores do Tancredo Neves e Instituto Gotas

O titular da pasta dos Direitos Humanos, Francisco Ibiapina, diz que esse investimento em novos veículos significa melhorar a estrutura de atendimento para os casos de violação de direitos, negligência e abandono.

“Com estes carros, nossas equipes terão a possibilidade de estar mais presentes nos territórios acompanhando esses casos de violação de direitos, no intuito de buscar a superação dessas vulnerabilidades. Nós também temos parcerias com a rede socioassistencial, então estas entidades privadas que estão sendo beneficiadas aqui fortalecem essa rede de proteção social”, disse.

A rede de serviço do Suas em Fortaleza recebeu um investimento de R$ 1,5 milhão por meio de um repasse de emenda parlamentar do deputado André Figueiredo. O uso da verba foi aprovado pelo Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS) e a decisão publicada no Diário Oficial do Município em junho de 2023.

O secretário pondera ainda que com a chegada desses veículos será possível ampliar as ações, já que a equipe poderá se dividir. “A gente tem serviços nos Creas que agora poderão atuar de forma simultânea, tanto o serviço de proteção e atenção especializada à família e ao indivíduo como o serviço de abordagem social, além do serviço de acompanhamento de jovens em medidas socioeducativas em meio aberto ”, complementa o Secretário.