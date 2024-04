Público comemora 298 anos de Fortaleza com programação no Aterro

Foto: Samuel Setubal Preta Gil encerrou programação do aniversário de Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema, neste sábado, 13

De um lado, uma Fortaleza com belas praias, orla agradável e estruturada para um passeio sozinho ou acompanhado. Bons restaurantes, cena cultural efervescente, bares e casas de shows para todos os estilos. Além disso, povo hospitaleiro e uma gastronomia que não deixa a desejar se comparada às outras capitais brasileiras. Da outra margem, uma cidade de contradições com uma preocupante desigualdade social.

Mas a noite de ontem foi de festa para comemorar os 298 anos de Fortaleza. O palco do encontro foi o Aterrinho da Praia de Iracema. Enquanto aconteciam os shows das cantoras Vanessa da Mata e Preta Gil - que levantaram o público com grandes sucessos - O POVO circulou no meio do público para saber: Por que Fortaleza merece ter o seu aniversário comemorado?

A psicóloga Amanda Assis estava na festa de aniversário. Acompanhada da companheira, a engenheira civil Camila Mareco, Amanda destacou que Fortaleza é uma cidade que vem se desenvolvendo de forma positiva.

“No momento temos muito o que comemorar, apesar dos problemas semelhantes a toda cidade grande. Tem muito engarrafamento e violência, mas o povo daqui é muito acolhedor. Você chega e o pessoal te ajuda”, disse a recifense, moradora da capital cearense há 22 anos.

Camila Mareco apontou como positivo o crescimento da cidade nos últimos 20 anos. “Acho a melhor capital do Brasil, apesar de precisar melhorar o transporte público”, desejou a engenheira civil.

Cena cultural abraçada pelo povo

Quem também esteve presente na noite festiva foi o professor de história, Ticiano Queiroga.

“Como toda etapa da vida do ser humano, as evoluções merecem ser colocadas e a gente merece comemorar, mesmo com as várias contradições que a cidade tem. De um lado 75% de Fortaleza é periferia e do outro a gente tem os mais ricos do Nordeste. Mesmo com tudo isso, a cena cultural é muito grande e o povo abraça muito esta questão”. Para Ticiano Queiroga, nada melhor do que trazer música para a população.

Quem aproveitou a noite para ganhar uns trocados a mais e se divertir foi o comerciante Raimundo Cleano Pereira de Oliveira. Acompanhado da irmã, o ipuense se desdobrava para vender bebidas em uma pequena barraca, enquanto curtia os variados estilos musicais proporcionados pela noite.

Raimundo Cleano dançava na sua inquietude. “Fortaleza é uma cidade maravilhosa e tem que ter o seu aniversário comemorado todos os anos. A reforma recente que teve na Praia de Iracema deixou muito mais bonita. A cidade é turística. Isso sem falar nos músicos, que são muito bons”, elogiou o comerciante.

Aterrinho também de discurso político

O POVO também perguntou ao prefeito José Sarto “por que Fortaleza deve ter seu aniversário comemorado?”. Após destacar o palco musical composto “apenas por atrações femininas”, o administrador do município enfatizou que cidade é hoje a maior economia do Nordeste.

“Nós temos a melhor qualidade de educação do Brasil. Nós temos a mobilidade urbana reconhecida internacionalmente. Fortaleza hoje tem a qualidade do ar reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Temos políticas inovadores, passe livre estudantil, entrega de remédio em casa”. Disse Sarto em tom de discurso político.

Assim como o prefeito, o atual secretário de cultura de Fortaleza, Roberto Viana, teceu elogios ao município. “Além de ser uma cidade maravilhosa, ela merece ser comemorada por ter se mostrado como uma cidade que está dando certo. Somos referência na educação, na saúde, temos o maior investimento em política de juventude na América Latina e no Brasil. Ela merece ser celebrada”, afirmou.

Além de Vanessa da Mata e Preta Gil, também se apresentaram no Aterrinho da Praia de Iracema os grupos Essas Mulheres, Borogodó e a DJ Maria Tavares.







