Ceará tem março com o maior número de assassinatos desde 2020

Foto: FERNANDA BARROS FACHADA da DHPP, unidade especializada em homicídios

Em março passado, 278 assassinatos foram registrados no Ceará, conforme dados divulgados ontem, 15, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social(SSPDS). A marca fez do mês passado o março mais violento no Estado desde 2020. Em comparação com 2023, houve um aumento de 22,46%.

Os dados apontam que, em março último, ocorreram, por dia, uma média de 8,96 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) — a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Em Fortaleza, foram registrados 75 homicídios no mês passado, crescimento de 33,92% em comparação com o mesmo mês do ano passado. A região mais violenta da cidade no período foi a Área Integrada de Segurança (AIS) 3, região que reúne 13 bairros, entre eles, Messejana, Conjunto Palmeiras e Jangurussu. Foram 17 CVLIs na AIS 3, o que fez do mês de março o mais violento do ano na região. A AIS 7 (onde estão bairros como Edson Queiroz, Aerolândia e Passaré) registrou 14 CVLIs em março, também um recorde no ano para a região.

Os municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza registraram, ao todo, 88 homicídios em março, aumento de 22,22% em comparação com 2023. Caucaia registrou 29 assassinatos, pior marca desde outubro de 2021 no município. Em Maracanaú, ocorreram 17 assassinatos, o maior número de mortes neste ano na cidade.

Nos municípios do Interior, houve um aumento de 16,16% nos homicídios em março. Ao todo, foram 115 CVLIs. A região mais violenta foi o Cariri, que teve 28 assassinatos. Tantos homicídios não eram registrados em um único mês na região desde maio de 2020. Em todo o Estado, ocorreram 819 assassinatos no primeiro trimestre deste ano. É um aumento de 12,19% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

Há sete meses, os homicídios não caem no Estado. Em fevereiro passado, os números permaneceram estáveis — foram 257 CVLIs neste ano, cujo fevereiro era bissexto, enquanto, em 2022, foram 251. Já janeiro e dezembro, novembro e outubro de 2023 tiveram todos aumento no número de homicídios.

O POVO solicitou à SSPDS uma entrevista com o secretário Samuel Elânio para que ele comentasse os dados, mas a pasta respondeu à demanda com uma nota. Nela, a SSPDS afirma que Elânio tem se reunido com delegados e oficiais na RMF e no Interior visando a "ampliação do reforço de segurança nessas regiões".

A SSPDS também destacou que, neste ano, houve aumento no número de apreensões de armas de fogo — nos três primeiros meses de 2024, foram recolhidas 1.661 armas de fogo, enquanto, no mesmo período de 2023 foram 1.578 armas. A pasta ainda ressaltou que o "alinhamento entre o trabalho ostensivo, investigativo e de inteligência" das forças de segurança no Estado fez com que, entre outros, Fortaleza obtivesse em 2023 a terceira menor taxa de latrocínios entre as dez capitais mais populosas do Brasil.

Dados do Ceará

Março de 2024:

278

CVLIs

Março de 2023:

227

CVLIs

Março de 2022:

227

CVLIs

Março de 2021:

249

CVLIs

Março de 2020:

359

CVLIs

Fonte: SSPDS