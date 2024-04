Meninas em tratamento contra o câncer ganham baile de debutantes

Foto: Samuel Setubal HELENA GABRIELE foi uma das garotas contempladas com a noite de uma festa de 15 anos

A noite foi de princesa para 30 garotas de 15 anos que passam por um momento de luta no enfrentamento ao câncer. Elas debutaram em uma festa de sonho. A ação faz parte da 7ª edição do Projeto Essência, uma parceria entre a Associação Peter Pan, que comemora 28 anos, e a Liven Eventos - idealizadora da noite no buffet La Maison.

Uma das debutantes foi Helena Gabriele. Emocionada, ela contou que sempre sonhou com uma festa de 15 anos e não imaginava que seria possível. Mas foi. "Esse está sendo um dos momentos mais importantes da minha vida. É uma experiência única e incrível. Nunca pensei que fosse acontecer". A garota revelou que atravessou a semana numa ansiedade sem tamanho. "Hoje, passei o dia inteiro mais ansiosa ainda", confidenciou.

Helena foi à festa acompanhada dos pais, o almoxarife Johnatan Sousa e a dona de casa Naiara Maria. A mãe teve de largar o emprego para cuidar da filha, em tratamento desde o início deste ano.

"Não tenho explicação e nem sei direito o que falar. Só sinto gratidão. Apesar de algo tão difícil em nossas vidas, esse é um momento que ela sonhou. Não adianta só reclamar. Tudo tem um propósito e, hoje, fico emocionada, porque nós jamais poderíamos pagar uma festa dessa", agradeceu Naiara Maria.

Segundo Naira, a entrada de Helena Gabriele no palco foi a parte mais emocionante da celebração. "Foi quando a ficha caiu", disse. "A realização do sonho dela é o meu também", completou Johnatan Sousa.

Para além dos parabéns, um dos ápices da noite foi a valsa das debutantes. Após descerem do palco, acompanhadas de alunos do Colégio Militar de Fortaleza, as 30 jovens se dirigiram até o meio do salão e bailaram como se não houvesse amanhã. Havia sorriso estampado no rosto de quem estava sendo homenageada. Enquanto isso, quase ninguém do público conteve as lágrimas por causa do momento "conto de fadas" das garotas.

Sandra Salgado, gerente de Atividades Sociais da Associação Peter Pan, definiu que a ocasião foi de magia. "Essas meninas passam por um tratamento longo, doloroso e incerto. Então, esse evento, em especial, traz esperança e encantamento. Ameniza o que elas vão perdendo ao longo do tratamento pelas dificuldades, internações e quimioterapias. Isso faz com que elas renovem as esperanças", desenhou a gestora.

Criado em 2014 com o objetivo de oferecer momentos de alegria e esperança para pacientes em tratamento no Hospital Peter Pan, o Projeto Essência vem permitindo que o público infantojuvenil desfrute de uma festa de debutantes.

A ação acontece com o engajamento de voluntários. "É um projeto que já tem referência nacional. Fico pensando como conseguimos reunir tantas pessoas fortes em torno dessa importante ação", destaca Eurídice Cavalcante, fundadora da Livin Eventos e idealizadora da festa.