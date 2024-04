Três mulheres somem no município de Tianguá

Na quinta-feira, dia 11/4, em Sobral, uma jovem de 19 anos de idade foi assassinada a tiros. De acordo com informação da SSPDS, a vítima possuía antecedentes por roubo e receptação.

Ainda houve registro de uma mulher morta em Guaiuba, na noite da segunda-feira, 8/4. O corpo apresentava lesões por disparos de arma de fogo.

No dia 10/4, os cadáveres de duas primas que estavam desaparecidas foram encontrados em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Eveline Sousa Mendes, de 18 anos e Marina do Nascimento Sousa, 15 anos haviam desaparecido no dia 1º de abril.

A Polícia investiga se o duplo homicídio possui relação com o assassinato de outra mulher. Ana Vitória Duarte Pereira Batista, de 20 anos, desapareceu em março. O corpo foi encontrado em 5/4, também em Tianguá.

Outro caso de desaparecimento ocorreu em Itarema, com Júlia Rafaela, de 17 anos, morta em Acaraú.

No dia 17/2 quatro mulheres foram mortas em Caucaia numa chacina, em Urucutuba. Uma quinta pessoa, que sobreviveu, apontou a autoria para integrantes de facções criminosas.