Católicos se despedem das relíquias de Santa Teresinha, em Fortaleza

Foto: Kleber Carvalho/Especial para O POVO Fieis lotam Carmelo de Santa Terezinha para despedida das relíquias

Os últimos momentos das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus em Fortaleza foram acompanhados por grande público durante a manhã dessa terça-feira, 30. Em missa realizada no Carmelo Santa Terezinha, no bairro Dias Macêdo, os fieis puderam ter o último contato com o relicário da santa, onde estão resguardados os ossos do corpo dela, em especial, do fêmur e do pé.

Mesmo debaixo de chuva, centenas de devotos rezaram e cantaram em memória da Santa Teresinha. Ao longo da celebração, foram relembrados alguns ideais de vida e missão da santa, como a simplicidade, o valor das pequenas ações de fé e a chuva de rosas, ato praticado por ela ainda em vida, de acordo com a fé católica.

Entre estes estava Germana Moreira, 40, que desde 2021 tem frequentado o Carmelo e se aprofundado sobre a história de Santa Teresinha. A religiosa conta ter acompanhado toda a passagem das relíquias pela Capital, desde a acolhida, na última quinta-feira, e descreve a emoção de estar próxima à santa de devoção.

“Estava programada no calendário de Deus essa vinda de Santa Teresinha aqui no Carmelo e eu vim, recebi orações, consegui ficar um momento muito grande com Santa Teresinha, tirei fotos próximas e assim, fiquei ainda mais anestesiada”, relata a pedagoga, que ainda lembra o esforço para chegar perto das relíquias.

“Eu tenho uma bebezinha de um ano, pedi para minha mãe ficar com ela e vim nessa chuva, coloquei o carro do outro lado, vim andando, mas eu não deixei de entrar aqui. De pouquinho fui chegando perto e dando meu adeus a ela, que eu tenho certeza que veio para mostrar e aumentar a fé de muitas pessoas”, conclui.

Visita a Fortaleza faz parte de celebração dos 150 anos de nascimento da Santa

A vinda do relicário ao Ceará foi motivada pelas celebrações dos 150 anos de nascimento da santa, alcançados em 2023. Em festejo, a Basílica de Lisieux, na França, onde ficam guardadas as relíquias, tem enviado os ossos para diversos locais que possuem monjas carmelitas, assim como Teresinha foi um dia.

Ao todo, 70 cidades brasileiras vão receber a visitação da santa, que teve início em fevereiro deste ano, na cidade de Trindade (GO) e se estenderá até outubro, em São Paulo (SP). No Ceará, a urna passou pelos municípios de Chorozinho e Aquiraz, antes de chegar a Fortaleza.

Mesmo com as chuvas registradas na manhã desta terça-feira, 25, a missa foi marcada pela forte presença do público no Carmelo Santa Teresinha

Para a subpriora do Carmelo Santa Teresinha, irmã Maria Imaculada, a estadia do relicário em Fortaleza superou as expectativas até mesmo de quem participou de toda a organização do evento, como ela.

“Nós já sabíamos que seria um momento muito forte aqui em Fortaleza, mas a gente sempre se surpreende com esse amor que Teresinha tem para com o seu povo [...] Teresinha é uma pessoa muito próxima de seus devotos e daqueles que estão sofrendo”, conta a monja.

A irmã também relembra alguns momentos vividos nos dias em que esteve junto às relíquias da santa. Segundo Maria, um dos grandes marcos dessa passagem será a devoção mostrada por todos que acompanharam as celebrações em toda a arquidiocese de Fortaleza.

“Sempre acolhemos no coração a vinda de cada um, suas intenções, suas necessidades e o seu espírito de fé. Para nós, o povo cearense, os devotos de Santa Teresinha, nos deixaram um testemunho belíssimo. Foi muito forte ontem [noite de vigília] aquela noite toda os devotos chegando e querendo estar próximos de Santa Teresinha. A fé do nosso povo nos edifica”, conclui.

Agora, após sair da Capital, as relíquias vão percorrer uma distância de 361 quilômetros até oo município de Icó, onde seguem seu roteiro de peregrinação.