Após aumento, casos de síndromes respiratórias apresentam estabilidade em Fortaleza

Fortaleza vem apresentando aumento de síndromes respiratórias desde o fim de fevereiro. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), é provável que o aumento tenha atingido um platô. Além do sistema público, como nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), aumento também é observado nas operadoras particulares de saúde Unimed Fortaleza, Oto e Hapvida NotreDame Intermédica.

Conforme Rui de Gouveia, gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica de Fortaleza, o número de casos chegou a "uma média móvel com o dobro de casos antes do início da sazonalidade". "Desde então, vem mantendo-se no mesmo patamar sem perspectiva de crescimento, atingindo inclusive um provável platô de casos. Portanto, a média móvel de casos das duas últimas semanas se encontra estável", afirma o gerente.

Conforme dados do portal IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), a média diária de atendimentos de síndrome gripal nas nove UPAs de Fortaleza passou de 146 em fevereiro para 226,65 em março. Em abril, média chegou a 300,13.

Segundo o gerente da SMS, pessoas com alergias respiratórias, como rinite e asma podem ser mais suscetíveis. "Justamente porque elas têm um processo inflamatório crônico que facilita a adesão do vírus à mucosa e, consequentemente, facilita com que ele entre no corpo", detalha. Ele frisa que se a pessoa estiver sintomática e precisar circular, "deverá obrigatoriamente usar máscara".

Ele explica que aumento das síndromes respiratórias, assim como das viroses gastrointestinais, "decorre da mudança de comportamento das pessoas, que procuram se aglomerar para não ficarem expostas às chuvas, o que aumenta a probabilidade de transmissão por contato direto".

Cuidados e prevenção

Guilherme Henn, médico infectologista do Hospital São José e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que as infecções virais costumam aumentar nos períodos mais frios do ano.

"Aqui no Hemisfério Sul, esses casos se concentram no primeiro semestre. No Sudeste, Sul vai esfriar mais para maio, junho. E aqui no Nordeste, a gente tem o pico de casos, em geral, no comecinho do ano. Em geral, entre fevereiro e abril", diz. O médico explica que os meses "mais frios" na região são os meses com presença de chuva.

Crianças menores de dois anos, idosos, gestantes, imunocomprometidos são mais suscetíveis. Ele alerta para a importância de tomar vacina, nos casos em que há imunizante. O médico reitera ainda a necessidade do uso de máscara em caso de sintomas gripais, além de higienização das mãos e evitar o contato próximo com outras pessoas.

Síndromes respiratórias: redes Unimed, Oto e Hapvida também relatam registram de casos

Aumento também é observado no serviço particular. Conforme a Unimed Fortaleza, há registro de aumento no número de atendimento por doenças respiratórias, com concentração em número de casos nos meses de março e abril.

Número considera as Emergências e Pronto Atendimento Virtual. Na emergência pediátrica, a rede chegou a registrar um pico de 557 atendimentos em um dia, quando a média é de aproximadamente 350 atendimentos por dia. Cerca de 59% de aumento.

Já no atendimento adulto, a operadora chegou a atender mais de 600 pacientes em um dia, quando a média é em torno de 400 atendimentos por dia, 50% de aumento no número de atendimentos. "A perspectiva é de que esses números ainda continuem altos pelos próximos dias", avalia a Unimed Fortaleza.

A Rede Oto também informou que houve aumento de casos, mas não detalhou de quanto foi o aumento nem em qual período. A Hapv1ida disse que "nos últimos dez dias, houve um aumento nos casos de viroses respiratórias na operadora", no dia 24 de abril. A rede não detalhou de quanto foi o aumento.

