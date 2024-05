Ceará registra 3,8 casos de extorsão por dia em 2024

Foto: Via Whatsapp do O POVO SEQUESTRO relâmpago foi registrado no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza

O Ceará computou uma média de 3,8 registros de casos de extorsão por dia neste ano. Ontem, O POVO publicou erroneamente este dado como "extorsão mediante restrição de liberdade" (sequestro relâmpago), uma tipificação do artigo 158 do Código Penal Brasileiro, e motivo da demanda à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). A informação publicada na primeira página e na página 13 estava imprecisa, pois os dados enviados eram para todos os casos de extorsão.

Segundo a SSPDS, seria necessária uma análise individual dos casos de extorsão para definir quantos seriam de extorsão mediante restrição de liberdade, comumente conhecidos como sequestros relâmpago. Por mês, são 114 ocorrências de extorsão registradas pelas forças de segurança do Estado. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da SSPDS.

Os casos de extorsão como um todo cresceram 75% em 2022, quando chegaram a 1.371 registros. No ano passado, nova alta, com 9 casos a mais, 1.380 ao todo. Já os crimes de sequestro clássico (extorsão mediante sequestro), que são conhecidos pelo uso de cativeiro e pedido de resgate, não são registrados há pelo menos 15 meses no Estado.

A mudança de estratégia dos grupos criminosos é explicada pelo delegado Rommel Kerth, titular da Divisão Antisequestro (DAS) como uma adaptação às novas tecnologias. Segundo ele, o sequestro clássico, em que se raptava uma pessoa de forma planejada e a encaminhava para um cativeiro, onde ficava por dias, até que fosse pago um resgate, tornou-se impraticável por requerer planejamento.

Já a modalidade do sequestro relâmpago costuma ser tipificada como extorsão mediante restrição de liberdade da vítima. "Temos casos anotados em decorrência da chegada do Pix. As vítimas eram levadas para caixas eletrônicos e efetuavam saques. Hoje, as vítimas são pegas e rendidas dentro do próprio veículo e são obrigadas a fornecer senhas. As quantias são transferidas para contas fantasmas e contas fraudulentas de bancos digitais", ressalta.

Na primeira página do O POVO, houve ainda uma imprecisão sobre a média de casos. Foram 341 casos de extorsão entre janeiro e março, o que perfazem 114 por mês, ou 3,8 por dia.