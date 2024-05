Colégio Liceu do Ceará é tombado em definitivo como patrimônio histórico e cultural

Foto: Divulgação Colégio é um dos mais antigos do Brasil

O prédio da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Liceu do Ceará, localizada no bairro Jacarecanga, foi tombado em definitivo pela Prefeitura de Fortaleza. Medida visa preservar a estrutura do colégio, que foi declarado como Patrimônio Histórico e Artístico Municipal da Cidade.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), ação, determinada por meio do Decreto 15.971 de 18 de abril de 2024, é uma forma de "reconhecer o valor histórico e cultural" da escola, considerada "uma das mais antigas do Ceará e do Brasil".

"A Instrução de Tombamento do colégio, que estabelece as diretrizes e recomendações para a preservação do prédio, assim como as justificativas para o seu tombamento, produzida pela equipe técnica da Coordenação do Patrimônio Histórico-Cultural (CPHC), da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de Fortaleza (Comphic)", destacou ainda, em publicação feita nas redes sociais.

Colégio foi fundado em 1845, durante o período imperial brasileiro e já totaliza 179 anos de história — quase dois séculos. De acordo com histórico disponível no site da Secretaria da Educação do Estado (Seduc), a instituição foi a primeira escola pública do Ceará e é a terceira mais antiga do País.

Entidade de ensino chegou a ter outras sedes na Capital cearense até se estabelecer em 1935 na Praça Gustavo Barroso, conhecida antigamente como Praça Senador Fernandes Vieira. No espaço foi onde funcionou por mais tempo, uma vez que permanece ali já por quase 90 anos.

No ínicio de abril, o prefeito José Sarto (PDT) esteve no local para fazer a entrega da requalificação da praça onde o Liceu está situado, evidenciando o fato de ser ex-aluno da escola. Com as obras, realizadas pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), o espaço recebeu melhorias nas áreas de lazer, no mobiliário urbano e em itens de acessibilidade. Durante ação o mandatário aproveitou o momento para assinar o decreto de tombamento definitivo do prédio histórico.

Entre personalidades cearenses que já foram alunos da escola, estão: o médico Bezerra de Menezes, o escritor Rodolfo Teófilo, o frade católico Frei Tito de Alencar, o cantor e compositor Belchior, o pintor Raimundo Cela, a professora e primeira mulher prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele, o cantor e compositor Raimundo Fagner e o arquiteto e poeta Fausto Nilo.