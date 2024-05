Fortaleza inicia vacinação contra a dengue no dia 13 próximo

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Vacinação contra a dengue no Brasil

A vacina contra a dengue começará a ser aplicada na população de Fortaleza a partir desta segunda-feira, 13. A informação foi publicada pelo prefeito José Sarto (PDT) nas redes sociais. Apenas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos devem ser vacinados.

O imunizante será disponibilizado em 18 postos de saúde da Capital, das 7h30min às 18h30min. Para se vacinar, é necessário apresentar documento original da criança ou adolescente, como RG ou certidão de nascimento, e também um documento original do responsável.

Cerca de 154 mil crianças e adolescentes fazem parte do público alvo. No entanto, devido à baixa capacidade de produção da vacina pelo laboratório internacional responsável, não há doses disponíveis para todos. Em Fortaleza, 38 mil unidades estão destinadas para a 1ª dose, o que representa cerca de 24% do público-alvo.

Mais três municípios cearenses receberam imunizantes contra a dengue do Ministério da Saúde para iniciar a vacinação: Aquiraz, Eusébio e Itaitinga, todos na Região Metropolitana de Fortaleza.

Confira quais postos aplicarão a vacina da dengue em Fortaleza:

Regional de Saúde I

Francisco Domingos da Silva: Avenida Presidente Castelo Branco, 4759 - Barra do Ceará

Paulo de Melo: Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo

Maria Aparecida: Avenida K, 915 - Vila Velha

Regional de Saúde II

Célio Brasil Girão: Rua Prof. Henrique Firmeza, 82 - Cais do Porto

Benedito Arthur de Carvalho: Rua José Guilherme da Costa, 228 - Luciano Cavalcante

Irmã Hercília: Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape

Regional de Saúde III

César Cals: Rua Pernambuco, 3172 - Pici

Clodoaldo Pinto: Rua Banward Bezerra, 100 - Padre Andrade

Waldemar de Alcântara: Rua Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube

Regional de Saúde IV

Antônio Círiaco: Rua Gomes Brasil, 555 - Parangaba

Turbay Barreira: Rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União

Valdevino de Carvalho: Rua Guará, s/n - Itaoca

Regional de Saúde V

Ronaldo Albuquerque: Avenida I, s/n - Conjunto Ceará

Regina Severino: Rua Itatiaia, 889 - Canindezinho

Régis Jucá: Avenida I, 618 - Mondubim

Regional de Saúde VI



Mattos Dourado: Avenida Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz

Messejana: Rua Guilherme Alencar, s/n - Messejana

Osmar Viana: Avenida Chiquinha Gonzaga, s/n - Jangurussu

Sábado e Domingo - 8h às 16h30

Mattos Dourado: Avenida Des. Floriano Benevides, 391 - Edson Queiroz

Irmã Hercília: Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape